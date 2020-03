Orvosai tanácsára fittyet hányva támogatóival pacsizik a brazil elnök

Pénteken elterjedt a hír, hogy Jair Bolsonaro, Brazília szélsőjobboldali elnöke koronavírusos, amit aztán az elnök és csapata gyorsan letagadott. Az viszont tény, hogy miután Bolsonaro több közeli munkatársa is megbetegedett, az elnökön is elvégezték a szükséges teszteket, de a jövő héten újabb teszteket végeznek majd rajta, orvosai pedig azt kérték, hogy amíg nincsenek meg az eredmények, addig ne hagyja el az elnöki palotát.

Bolsonaro viszont ehelyett inkább kiment az utcára a támogatóival találkozni.

A brazil Trumpként is emlegetett elnök hívei március 15-re országszerte tüntetéseket és felvonulásokat szerveztek az elnök mellett, amelyeken gyakorlatilag a kongresszus és egyéb, az elnök hatalmát korlátozó intézmények lebontásáért tüntetnek. Szakértők már azt is elég botrányosnak találták, hogy az elnök támogatta a tüntetéseket, ahol nyilván óriási a koronavírus fertőzésének a kockázata, miközben Brazíliát komolyan érinti a járvány, több nagyvárosban, például Rio de Janeiróban és São Paulóban pedig már komoly korlátozásokat is bevezettek.

Az viszont már a felelőtlenség csúcsának tűnik sokak szemében, hogy az ellenzéki sajtóban ironikusan csak "korona-napként" emlegetett tüntetésen maga az elnök is megjelenik, a támogatóival fényképezkedik, úgy tűnik, kezet is fog emberekkel, miközben még nem teljesen biztos, hogy ő maga például nem fertőzött, annak a kockázata pedig, hogy a századik szelfinél elkapja a vírust, elég komoly. (Guardian)