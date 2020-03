Újabb óceánjáró vesztegel fertőzöttekkel a fedélzetén a nyílt vízen

Nem talál kikötőt egy brit cég által üzemeltetett óceánjáró több mint 600 utassal, köztük öt bizonyított koronavírusos esettel, a fedélzetén, a hajónak megtagadták a kikötést több karibi kikötőben és a Bahama-szigeteken is, írja a CNN. A fedélzeten 20 utas és a személyzet 20 tagja, köztük egy orvos, el van különítve, mivel influenzaszerű tüneteket produkáltak a Braemar fedélzetén, számolt be a hajót üzemeltető társaság.

A Braemar jelenleg 25 mérföldre, azaz olyan 40 kilométerre van lehorgonyozva a Bahamák partjaitól 682 utassal és 381 főnyi személyzettel a fedélzetén. Jelenleg engedélyre várnak a helyi hatóságoktól, hogy élelmet, üzemagyagot, gyógyszereket, és orvosi személyzetet kaphassanak a szárazföldről. A koronavírus járvány egyik fontos lépcsőpontja volt a Diamond Princess óceánjáró esete, a karantén alá vont hajón több mint hétszázan fertőződtek meg.

A Braemar, miután egy sor karibi kikötőből elküldték, végül Freeporttól délnyugatra köthetett ki, de a kikötőbe nem mehet be. Az Egyesült Királyság jelenleg kikötőt próbál találni a hajóval, brit kormányzati források szerint felmerült Kuba és az Egyesült Államok is mint lehetséges célpont. Korábban az is felmerült, hogy a hajó visszaindul Angliába, azonban ezt a lehetőséget végül elvetették a távolság és a betegek állapota miatt. A fedélzeten lévő utasok arról számoltak be, hogy jó a hangulat a fedélzeten, bár nyomasztó a bizonytalanság.

(Borítókép: A Braemar 2018-ban. Fotó: Horacio Villalobos / Getty Images)