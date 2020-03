21 települést lezárnak Csehországban

Az új koronavírus-fertőzések magas száma miatt hétfő reggel Csehországban lezárták, elszigetelték az Olmützi régió 21 települését. A több tízezer lakost magába foglaló észak-morvaországi térségbe vezető utakat rendőrök őrzik - írja a közszolgálati cseh hírtelevízióra hivatkozva az MTI.

Csehországban ez az első eset, hogy egy nagyobb összefüggő térséget zártak le a hatóságok a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A három kisvárost és 18 falut magába foglaló térségben hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztikáltak, míg az egész Olmützi régióban a ferzőtöttek száma 32 - indokolta a döntést Ladislav Oklestek, a régió elöljárója.

"A fertőzöttek több mint ezer személlyel voltak kapcsolatban, ami már súlyos probléma, ezért döntöttek a hatóságok a térség lezárásáról" - nyilatkozta Adam Vojtech egészségügyi miniszter a közszolgálati rádióban. A fertőzöttek és a velük érintkező személyek kötelezően 14 napos házi karanténba kerültek. A lezárt térségben tilos a települések közötti kapcsolat is.

A cseh lakosság mozgását hétfő óta a kormány által elrendelt országos vesztegzár is korlátozza.

A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be. További kivételt képez a közeli személyekről való gondoskodás is. A rendelet betartását a hatóságok ellenőrzik.

Hétfő reggel Csehországban a hivatalos jelentés szerint 298 fertőzést mutattak ki. A laboratóriumi vizsgálatoknak mintegy 4500 személy vetette alá magát.

De mi a helyzet a Magyarországgal szomszédos államokban?

Szlovákiában vasárnap estére 61-re emelkedett a koronavírus-fertőzések száma, ez egy nap alatt 17 új fertőzöttet jelent. A szlovák kormány tovább szigorította az intézkedéseket, az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon kívül alig valami maradhat nyitva, az éttermek pedig csak elvitelre főzhetnek.

Romániában hétfőtől szükségállapotot hirdettek. Hétfő reggelre az országban újabb 19 esetet regisztráltak, ezzel együtt 158-ra nőtt a megbetegedések száma, legalábbis ennyiről tudnak a hatóságok.

Szlovéniában 219-re emelkedett a fertőzöttek száma. A szlovén kormány újabb szigorításokat jelentett be: korlátozzák az élelmiszert nem áruló üzleteket nyitva tartását. Az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a benzinkutak pedig csak az alkalmazottakat és az ügyfeleket védő megfelelő óvintézkedések betartása mellett tarthatnak majd nyitva.

Ukrajna március 17-étől két hétre teljesen leállítja határain keresztül a légi, valamit a vasúti és a buszjáratokon zajló személyszállítást.

Szerbiában a hétfőn reggel közzétett adatok szerint az országban 55-re nőtt a koronavírussal fertőzött személyek száma. A tegnap este közzétett adatokhoz viszonyítva 7 új fertőzött van az országban, az éjjel során összesen 18 személyen végezték el a koronavírus-tesztet, ebből 7 személynél mutatták ki a fertőzést, a többiek vírusmentesek. A Torlak Virológiai Intézetben ma reggel 8 óráig 301 olyan esetet vizsgáltak ki, amelyeknél megalapozott volt a világszerte terjedő vírus jelenlétének gyanúja - írja a Magyar Szó Online.

Horvátországban vasárnap délután 49-re emelkedett a fertőzöttek száma. A bevezetett intézkedések ott is egyre szigorúbbak lesznek. Azokat a korlátozásokat, amelyeket már bevezettek más országokban, Horvátország is be fogja vezetni.

Ausztriában újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány vasárnap éjjel, ezek értelmében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.