Franciaországban egyre súlyosabb a helyzet

Franciaországban egyre jobban eszkalálódik a járványhelyzet. Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse nagyon aggasztónak nevezte a koronavírus-járvány terjedését hétfő reggel, az esetszámok háromnaponta duplázódnak. Több százra emelkedett azon esetek száma, amikor intenzív ellátásra van szükség. Franciaországban több mint 5000 koronavírusos beteget regisztráltak eddig, a járványban 127 ember halt meg.

Hollandiában kannabiszból is betáraznak az emberek, mielőtt a boltok bezárnak – a fűre várakozó sorról közölt képet egy helyi újságíró.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6