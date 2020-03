Franciaországban betiltják a családi összejöveteleket, lezárja a határokat is

Franciaország újra szigorít a koronavírus miatt. Emmanuel Macron hétfőn jelentette be, hogy betiltják az összejöveteleket - beleértve a családi találkozókat is. Az elnök az ország határainak lezárását is elrendelte, írja a CNN.

A francia miniszterelnök, Edouard Philippe szombaton jelentette be egy sajtótájékoztatón, hogy a koronavírus miatt bezárnak minden olyan helyet, ami nem kulcsfontosságú az alapszükségletek kielégítéséhez: azaz lényegében megmaradnak az élelmiszerboltok, benzinkutak, gyógyszertárok, bankok, de bezárnak az éttermek, kávézók, kulturális intézmények, stb.

Hétfőn Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke bejelentette, hogy újabb szigorításra van szükség, betiltják az összejöveteleket is. Korábban 100 főben korlátozták a rendezvényeket, aztán nemrég a választásokat megtartották a vírus ellenére is. A hétfői bejelentés alapján azonban már a választás második fordulója is elmarad, a kormány pedig új jogszabályokat kezd el kidolgozni a válsághelyzet kezelésére. Macron nem sokkal később elrendelte azt is, hogy keddtől lezárják az ország határait.