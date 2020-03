Kínán kívül már több koronavírusos van, mint Kínában

A vírus epicentrumának számító Kínában már kevesebb koronavírusos eset van, mint a világ más országaiban összesen: míg Kínából 81 020 megerősített esetről érkezett hír, addig a világ más részein összesen már 88 367 megbetegedés történt. Kínából vasárnap mindössze 16 új fertőzöttről és 14 halálesetről számoltak be a vírussal összefüggésben, 13 tartományban pedig egyáltalán nincs már megerősített koronavírusos beteg, közölte a CCTV. Kína egészségügyi bizottsága múlt héten jentette be, hogy túl vannak a nehezén, már akkor is mindössze napi 15 új koronavírus-fertőzöttről írtunk. Ugyanakkor a vírus eredőjének számító Vuhanból figyelmeztetnek a járvány súlyosságára, írja a CNN.

(Borítókép: Kínai középiskolások maszkban a mai napon Guiyangban. Fotó: Stringer / Reuters)