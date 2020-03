Az üres hűtő ijesztőbb volt, mint a pozitív teszt

Most már olyan jól vagyok, hogy tudok normálisan cigizni

- mesélte jó kedélyűen, két köhögés között, telefonon az Indexnek egy Hollandiában élő magyar férfi, A., aki saját magát erős dohányosnak tartja, de amikor nagyon rosszul volt, leredukálódott a napi cigarettaadagja egy-két szálra. Azt mondja, ebből tudta, hogy "ott már baj volt". Azóta azonban sokat javult a közérzete, sőt nem is fázik folyamatosan, és nem is tűzforró, mint korábban. Voltak napok, amikor csak az ágyat nyomta, most már nagyjából elvan.

A. három éve él és dolgozik Hollandiában és azután kereste meg az Indexet, hogy elmesélje, milyennek érzi a koronavírusos megbetegedését, miután olvasta a szintén külföldön, Ausztriában dolgozó D. beszámolóját saját koronavírusos tapasztalatairól.

D.-hez hasonlóan A. számára sem voltak egyértelműek a koronavírus első tünetei, a férfi azt mesélte, múlt hétfőn lett rosszul a munkahelyén, de azt hitte, csak egy enyhe megfázásról, esetleg influenzáról van szó. A munkahelyéről azonban egyből hazaküldték. A háziorvosa már az otthonába ment ki hozzá, ott vett nyálmintát, amiből már egy óra múlva ki is mutatták A.-nál a koronavírust.

Az orvos védőfelszerelésbe öltözve érkezett ki hozzá, és a vele érkező egészségügyi személyzet egyből le is fertőtlenítette az egész lépcsőházat A. lakásának épületében.

A. Tilburgban él, abban a dél-holland városban, ahol az országban először jelent meg a koronavírus. Azt mondja, valószínűleg a híres tilburgi farsangi karneválon fertőződhetett meg, amelyen rész vett a holland zéró páciens, egy 56 éves férfi is, aki nem sokkal a karnevál előtt tért vissza észak-Olaszországból, és ekkor még nem tudta, hogy Lombardiában maga is megfertőződött. Ez alapján egyáltalán nem meglepő, hogy az első tünetek megjelenése után szinte azonnal koronavírusra tesztelték A.-t is.

A koronavírus diagnózisa egyáltalán nem rémisztette meg,

csak attól ijedt meg hirtelen, hogy épp üres volt otthon a hűtő, mesélte a magyar férfi. Mivel az otthonát nem hagyhatta el, hamar kapcsolt, és egy telefonos alkalmazáson keresztül, házhoz szállítással intézte el végül az épp esedékes nagybevásárlást. A rendelését úgy kérte, hogy csak az ajtaja elé tegyék le, A. pedig csak akkor nyitott ajtót, hogy bevigye a csomagját, miután a futár már távozott. Szóval gördülékenyen megoldódott még az üres hűtő dolog is, anélkül, hogy bárkivel érintkeznie kellett volna.

Azért ez volt a legijesztőbb az egészben, mert én a rémhíreknek nem dőltem be és nem pánikoltam. Úgy voltam vele, hogy most egy kicsit betegebb leszek a megszokottnál. Így is volt, de úgy néz ki, ezt is túléltem

- magyarázta A. A Hollandiában élő magyar férfi úgy emlékszik, először csak egy enyhe megfázásnak tűntek a tünetei, de aztán hamar nagyon rosszul lett, nagyon belázasodott, alig kapott levegőt.

A férfi nem került kórházba, otthon lábadozik. Az orvos, aki diagnosztizálta, azt mondta neki: ha nem kapna levegőt, akkor azonnal értesítse a hatóságokat, mert akkor fognak komolyabban foglalkozni az ügyével. Idáig azonban - azt mondja - hál' istennek nem fajultak a tünetei.

Eleinte négy óránként kellett bevennie abból a két levél paracetamolból, amelyet még az orvos hagyott nála az első vizsgálat után. Ezen kívül javasolták neki, hogy teázzon és pihenjen sokat, esetleg alkalmazzon hideg vizes borogatást. A. szerint az orvosi utasítások és tanácsok alapján úgy tűnik: az egész gyógyulási procedúra nagyon hasonlít egy egyszerű megfázásból való felépüléshez.

A. az orvosi útmutatás szerint nem hagyhatja el az otthonát és nem találkozhat másokkal egészen addig, amíg kétszer nem tesztelik negatívra egymás után.

Bár a lelkére kötötték, hogy ne érintkezzen senkivel, mivel a saját otthonában van és senki nem ellenőrzi, hogy mit csinál, A. azt mondja, ezt az utasítást könnyen megszeghette volna. A magyar férfi ennek ellenére tartotta magát az otthoni karanténhoz. A következő mintavétele pénteken esedékes, ha az negatív, akkor már csak jövő hétfőn kellene még egy negatív mintát adnia ahhoz, hogy hivatalosan is gyógyultnak minősítsék.

A. úgy érzi, összességében hamar sikerült kilábalnia a koronavírus-fertőzésből.

A magyar férfinak a barátai között nincs másik fertőzött, de úgy tudja, a munkahelyén másik hat embernek pozitív lett a tesztje a koronavírusra. Ezek a munkatársai viszont mind olaszok, akik nemrég jártak Olaszországban, így az ő esetükben azt feltételezik, hogy már ott megfertőződhettek. Szerinte egyébként Hollandiában nincsenek egyelőre olyan komoly intézkedések, mint Magyarországon. A magyar férfi úgy látja, a hollandok egészen higgadtak és összességében jól kezelik a kialakult helyzetet.

(Borítókép: A tilburgi kórház bejárata, ahol az első hollandiai fertőzöttet ápolják - fotó: Rob Engelaar / AFP)