Több európai ország meglépte már a kijárási tilalmat

Magyarországon hétfő reggelre 39-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Az elmúlt napokban a kormány több korlátozást is bevezetett:

múlt szerdán veszélyhelyzetet hirdetett több szigorítással,

pár nap múlva az iskolákat, óvodákat és bölcsődéket is bezárták,

hétfő reggel Orbán Viktor bejelentette, hogy lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől, csak a magyar állampolgárokat engedik be,

a szórakozóhelyek, mozik bezárnak, a boltok délután háromig lesznek csak nyitva (kivéve az élelmiszerüzleteket, patikákat, drogériákat).

A vasárnapi operatív törzs sajtótájékoztatóján azt mondták, mindaddig 907 embert helyeztek hatósági házi karanténba.

Mindezek ellenére

lakhelyelhagyási tilalom még mindig nincs életben,

bár a Magyar Orvosi Kamara ennek a bevezetését már javasolta a kormánynak. A Kamara nyílt levelében azt javasolta, a lakhely elhagyását csak rendkívül indokolt esetben, a munkába járásra, bevásárlásra, egészségügyi szolgáltatások igénybevételére és a feltétlenül szükséges ügyintézésre szűkítsék le. Minderről Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár a vasárnapi operatív törzs sajtótájékoztatóján azt mondta, a MOK által tett javaslatokat már átvizsgálta az operatív törzs, ugyanakkor politikai akciónak tekintette a Magyar Orvosi Kamara sajtón keresztüli üzengetését.

Több ország meglépte már

A WHO múlt héten világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust, ezzel párhuzamosan az egyéb szigorítások mellett a lakáselhagyás korlátozását már több európai ország bevezette.

Csehország

A cseh lakosság mozgását múlt hétfő óta a kormány által elrendelt országos vesztegzár korlátozza. A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett,

ha munkába vagy orvoshoz mennek,

ha élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be,

és ha közeli személyekről kell gondoskodni.

A rendelet betartását a hatóságok ellenőrzik. Hétfő reggel Csehországban a hivatalos jelentés szerint 298 fertőzést mutattak ki. A laboratóriumi vizsgálatoknak mintegy 4500 személy vetette alá magát.

Ausztria

Az osztrák kormány az egész országra vonatkozóan kijárási korlátozásokat fogadott el, azt szeretnék elérni, hogy ha lehet, akkor minél több ember maradjon otthon. Sebastian Kurz kancellár bejelentése szerint Ausztriában is három kivételt határoztak meg a lakhelyelhagyásra:

ha valakinek olyan munkája van, ami nem végezhető otthonról,

a bevásárlás,

és ha másnak akar segítséget nyújtani.

Azt is javasolják, hogy akinek sürgős ügy miatt el kell hagynia otthonát, az inkább egyedül tegye, ne másokkal. Legfeljebb olyanokkal menjen ki, akikkel egy lakásban él. Emellett a parlament vasárnapi rendkívüli ülésén olyan törvényt fogadtak el, amely megtiltja 5-nél több ember gyülekezését.

Ausztriában vasárnapra 205 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak, ezzel már 860 a fertőzöttek száma. A járványnak eddig egy áldozata van az országban. Kurz pénteken jelentette be, hogy Ausztriának csökkentett üzemmódra kell átállnia.

Olaszország

Olaszországban eddig is szigorú intézkedéseket vezettek be a járvány agresszív terjedése miatt, az egész ország karanténba került. Napok óta zárva tartanak az éttermek, kocsmák, sportlétesítmények, és az emberektől azt kérik, hogy maradjanak otthon. A környező országok is sorra zárják le Olaszországgal közös határaikat, járatok pedig nem közlekednek.

A járványnak vasárnap estig 1809 áldozata volt az egész országban, csak egyetlen nap alatt 368-cal nőtt ez a szám, mindezzel Olaszországban eddig a legsúlyosabb a helyzet Európában.

Spanyolország

Spanyolország a második, ahol a legtöbb koronavírusos eset van Európában, az országban szombaton jelentettek be szigorú korlátozásokat. Pedro Sanchez miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy akinek nincs halaszthatatlan ügye, az ne hagyja el az otthonát. Valencia városában például a rendőrség hangosbemondókkal járta az utcákat, és arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon.

A legfrissebb adatok szerint a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 8744, amelyből több mint 6600 esetet a madridi tartományban diagnosztizáltak. A betegségbe 297-en haltak bele, és több mint 520-an már meggyógyultak belőle. Vasárnap derült ki az is, a spanyol miniszterelnök feleségének, Begona Gomeznek is pozitív lett a koronavírustesztje.

Európán kívül, a világban is már több ország városa bevezette a kijárási tilalmat, erről itt olvashat bővebben.

(Borítókép: Budapest 2020. március 16-án)