Koronavírus-gyanús nő szökött meg egy orosz kórházból

Meglépett egy koronavírus gyanújával kórházban tartott nő egy Moszkva melletti kórházból - írta a Newsru.com. A papucsban meglépett nőt azonban hamar elfogták, és eljárást indítottak ellene.

„Akadnak felelőtlen páciensek, akik nem értik meg a helyzet komolyságát" - kommentálta a történteket a kommunarkai kórház főorvosa. A közigazgatásilag Moszkvához tartozó településen lévő intézmény a koronavírusos betegek egyik befogadó központja.

A beteg első tesztje már kimutatta a koronavírust, szökésekor a megerősítést igazoló eredményekre vártak.

Oroszország egyelőre jól áll a koronavírus elleni küzdelemben: a 145 milliós országban mindössze 62 beteget tartanak nyilván, ami a jelek szerint annak köszönető, hogy Oroszország nagyon hamar lezárta kínai határait, Európánál jóval korábban ellenőrzéseket vezetett be a repülőtereken és a házi karanténokat szigorúan ellenőrizte.

A fertőzés elszabadulásának kockázata azonban ugyanúgy megvan, a kormányzat szerint erre is fel kell készülni, ahogyan arra is, hogy súlyos gazdasági hatása is lehet a vírusnak. Ezt már most megérzi a központi költségvetés, mivel az olaj ára régen nem látott mértékben zuhanni kezdett.

Lezárják a leglégiesebb orosz határt

Hétfőn az orosz kormány arról is döntött, hogy lezárják a Belarusszal közös államhatárt is - írta a Tassz. A két ország szövetségi államot alkot ennek a laza közösségnek az egyik gyakorlati eleme, hogy gyakorlatilag nincsen határellenőrzés.

Hétfőtől kezdve azonban már átjárás magánszemélyeknek a 10 milliós Belarusz és Oroszország között.