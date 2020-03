Németországban bezárják a játszótereket, templomokat és szinte mindent

A német kormány elrendelte rengeteg üzlet ideiglenes bezárását a járvány miatt. Azoknak kellett menniük, amiket nélkülözhetőnek tartottak, így a játszóterek, templomok, mecsetek, zsingagógák zárva lesznek, ahogy zárva marad az uszodáktól edzőtermeken át a múzeumokig egy sereg fajta üzlet, írja a The Local.

A kávézók és az éttermek este hatig lehetnek nyitva, a házhozszállítás viszont belefér később is. Egyebek mellett az emberekre és állatokra célzó élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak, bankok és posták is nyitva maradhatnak. Ahogy a mosodák és a fodrászatok is.



A szabályozás célja, hogy csökkentsék az emberek találkozási lehetőségeit. A barkácsboltok és hasonló kereskedések vagy a kisállatfelszerelésben utazó boltok csak úgy lehetnek nyitva, ha nem engednek be egyszerre sok embert, és nem lesznek sorok a boltjaikban.