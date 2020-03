Svájc betilt minden rendezvényt a járvány miatt

Svájc kormánya hétfő éjféltől betiltja a nyilvános- és magánrendezvényeket több mint egy hónapig, írja a CNN. Svájc Szövetségi Tanácsának nyilatkozata szerint

Április 19-ig minden boltnak, étteremnek, bárnak és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos helynek zárva kell tartania. Ez alól csak a szupermarketek és az egészségügyi szolgáltatásokat ellátó intézmények képeznek kivételt. Ma éjféltől határellenőrzést vezetünk be Németország, Franciaország és Ausztria felé is.

Írják a nyilatkozatban. Az ország egyébként korábban, múlt hét szombaton tiltotta be a 100 főnél nagyobb rendezvényeket. A kormány a járványra adott válaszként bezáratta az iskolákat is április 4-ig. Két napja Svájcnak még csak közel 1300 fertőzöttje volt, ehhez képest a hétfői állás szerint jelenleg több mint 2000 fertőzött beteget tartanak számon. Hétfőn mindössze 4 új koronavírusost diagnosztizáltak, viszont ugyanennyien haltak meg a kór miatt. Itt írtunk arról, hogy mit jelent a vírus Svájcban, hogyan kezdődött és mennyire durva is igazából egy ekkora szám is egy, a többi országhoz képest kis lakosságú országnak.