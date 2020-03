Törökország is bezárja a kevésbé fontos helyeket, hogy megelőzze a vírus terjedését

Törökország új intézkedéseket vezet be a koronavírus megelőzésére, több létesítmény is bezár hétfő éjféltől, írja a CNN.

A török belügyminisztérium szerint határozatlan időre bezárnak

A színházak, koncerthelyek,

Kávézók, kocsmák, vízipipa bárok

Internet kávézók, esküvői helyszínek,

Benti játszóterek, vidámparkok

uszodák, edzőtermek, spa-k

Törökország persze nem az első, aki bezárja intézményeit, múlt hét szerdánjelentette be Olaszország, hogy bezár mindent, ami nem élelmiszerbolt vagy gyógyszertár. Azóta erre a lépésre szánta el magát például Franciaország is, Magyarország pedig hétfőn jelentette be, hogy bezárja a színházakat és mozikat, az éttermek és a kávézók is csak délután 3-ig üzemelnek. Törökországban egyébként jelenleg 18 fertőzöttről tudni.

(Borítókép: Fertőtlenítés egy isztambuli templomban. Fotó: Kemal Aslan / Reuters)