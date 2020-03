Megemelték Németországban a koronavírus veszélyességi fokát

Megemelte a koronavírus közegészségügyre gyakorolt veszélyességi szintjét a szövetségi szintű egészségügyi szervezet, a Robert Konch Intézet, most már magas a vírus besorolása.

Úgy látjuk, hogy még a jól felszerelt klinikákon is akadnak most problémák. El kell követnünk minden tőlünk telhetőt, hogy megszakítsunk egy esetleg fertőzésláncolatot

– mondta kedden az intézet igazgatója, Lothar Wiele, aki azt mondta, úgy gondolja, sokkal magasabb lehet a fertőzöttek száma, mint amennyiről idáig tudomásuk van. Hozzátette: fogalmuk sincs, milyen halálozási mutatók várhatóak. Wieler kiemelte, hogy az eddigi adatok szerint egy Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található települést, Heinsberget különösen nagy mértékben sújt a vírus.

Számos európai és Európán túli ország lezárta határát vagy korlátozta vízi és légi forgalmat a koronavírus-fertőzés visszaszorítása érdekében, ami a Németországban élő, aktuálisan azonban máshol tartózkodókat is érinti, ezért Heiko Maas, Németország külügyminisztere kedden bejelentette, hogy elkezdik megszervezni a kint rekedt több ezer érintett hazahozatalát. Az akcióra 50 millió eurót (kb. 17,3 milliárd forintot) különítettek el, írja a Guardian.

Az országban hétfőn este jelentették be, hogy keddtől a szupermarketeken, gyógyszertárakon és gyógyászati üzleteken kívül minden boltnak be kell zárnia, az előbbiek azonban a hagyományostól eltérően vasárnap is nyitva tarthatnak. Az IKEA bezárta 53 németországi boltját, de az online vásárlás lehetősége egyelőre megmarad. A kormány azt javasolja az ott élőknek, hogy halasszanak el minden utat az országban és azon túl is.

A legfrissebb keddi adatok szerint Németországban közel 7600-an fertőződtek meg koronavírussal, közülük 316-an új fertőzöttnek számítanak. A betegség miatt összesen 17-en haltak meg az országban. A rohamos terjedés miatt a német kórházak vezetősége igyekszik minél több ágyat felszabadítani, úgy tervezik, hogy a kapacitást 28 000 ágyról 34 000-re emelik meg.