Jelenleg 162 országot érint a koronavírus-járvány, mi pedig a Worldometers adatbázisa alapján megpróbáljuk összeszedni, hogy

Melyik országok a leginkább érintettek?

Hányan haltak meg a legutóbbi adatokhoz képest?

Hol regisztrálták a legtöbb új fertőzést?

Hol a legmagasabb a fertőzöttek aránya egymillió lakosra lebontva?

Milyen trendek észlelhetők?

(Fontos! Olaszországból még nem érkeztek friss adatok az előzőekhez képest)

Legnagyobb az aktív esetek száma

Olaszország (23 073) Irán (9142) Spanyolország (9070) Kína (8961) Németország (7504) Dél-Korea (6838) Franciaország (6473) Egyesült Államok (4576) Svájc (2329)

Új halálesetek száma

Kína (13) Egyesült Államok (7) Dél-Korea (6) Svájc (2) Lengyelország (1) India (1)

Legtöbb új fertőzés

Németország (316) Ausztria (114) Dél-Korea (84) Egyesült Államok (80) Ausztrália (51) Dánia (46) Fülöp-szigetek (45) Csehország (39) Indonézia (38)

Fertőzöttek aránya egymillió lakosra számítva

Svájc (272) Norvégia (250,1) Spanyolország (212,6) Irán (178,5) Észtország (169,6) Dél-Korea (162,3) Katar (152,4) Bahrein (134) Ausztria (125,7)

Mi következik ezekből az adatokból?

Az adatokból látszik, hogy a megelőzéssel túl sokáig totojázó Svájc komoly gondba került a vírus miatt, itt van a legtöbb beteg a legkevesebb emberre, de gondban lehet Spanyolország is, ahol most már több fertőzött van, mint Kínában, a vírus epicentrumában. A legtöbb új fertőzött germán területekről (Németország, Ausztria) jön, de egyre több megbetegedést regisztrálnak Amerikában és Ausztráliában is.

A Worldometers adatai alapján március 8. óta most először rögzítettek kevesebb fertőzöttet világszerte, mint az azt megelőző napon.

Ez azt is jelenti, hogy 12-ről 10 százalékra esett a halálozási arány a fertőzöttek körében. Azonban a felgyógyulási-elhalálozási grafikon nem mutat jókat, március 7. óta közel három százalékkal csökkent a felgyógyulások aránya, miközben körülbelül 2,5% százalékkal nőtt a halálos esetek száma.

A fertőzöttek száma Kínán kívül már átlépte a 101 ezret.

Borítókép: AFP Fotós: Lillian Suwanrumpha