Úgy szállt fel a román utas a Madridból induló repülőre, hogy tudta, koronavírusos

Igazoltan koronavírussal fertőzött román állampolgár tért haza kedden, írja a Transindex, hozzátéve, hogy az illető úgy szállt fel hatvan másik utas mellé a repülőre Madridban, hogy akkor már tudott a betegségéről, mégsem vonult karanténba, fertőzésveszélybe sodorva a többieket.

A román állampolgár, akinek sem a nemét, sem az életkorát nem részletezték, az Otopeni repülőtérre érkezett meg kedden, közölte a Stratégiai Kommunikációs csoport (GCS). A GCS szerint az illetőn út közben jelentkeztek is a koronavírus jelei, ezért a repülőt – amit egy magántársaság üzemeltet – landolás után azonnal a közegészségügyi igazgatóság munkatársai kezelése alá helyezték, az utast pedig a Matei Bals járványtani intézetbe szállították.

A hatóságok megkezdték a többi utas azonosítását, hogy mielőbb megvizsgálhassák őket, bár a fertőzött spanyol területről érkezve amúgy is 14 nap karantén vár rájuk.

Hasonló esetről írt korábban a CNN, amely szerint egy koronavírus-gyanús nő utazott többször is repülővel anélkül, hogy vizsgálatot kért volna magára. Olaszországban pedig egy férfi, aki műtétje előtt csillapította a koronavírus-gyanús tüneteit attól félve, hogy ha beigazolódik nála, hogy beteg, nem végzik el rajta az orrplasztikát, most akár 12 éves börtönbüntetés elé néz, mert megfertőzhetett volna több egészségügyi dolgozót is. A férfi az altatóorvosnak lett gyanús, aki észrevette, hogy magas az illető hőmérséklete.

Keddi adatok szerint Romániában 217 koronavírussal fertőzött betegről tudnak.