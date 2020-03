37-en szöktek meg az afgán karanténból, leütötték a kórházi dolgozókat

Az elmúlt négy évtizedben sok százezer afgán menekült a szomszédos Iránba, és számos vendégmunkás is dolgozott a perzsa országban. Azonban amióta Iránt térdre kényszerítette a koronavírus, azóta tízezrével menekülnek haza az emberek. Így azután nem csoda, hogy bár az iráni-afgán határt hetekkel ezelőtt lezárták, az Afganisztánban észlelt 21 megbetegedés többsége a határ menti Herát tartományhoz, illetve az oda érkező iráni vendégmunkásokhoz köthető. Herátban több koronavírus-gyanús embert a helyi kórház karanténjában őriznek – vagyis csak őriztek, mivel

keddre virradóra hozzátartozóik segítségével 37 ember szökött meg a karanténból, közben az őket visszatartani akaró kórházi személyzetet is leütötték.

A szökevények közül egy biztosan fertőzött volt. A hatóságok hét menekülőt visszavittek a kórházba, a többiekről egyelőre nincs hír.

A koronavírus fenyegetését – látva az elrettentő iráni példát – még az amúgy a központi kormányzat megbuktatásán munkálkodó tálib szélsőségesek is komolyan veszik. A tálibok szóvivője, Szuhail Sahín jelezte: készek maximálisan együttműködni a nemzetközi egészségügyi szervezetekkel a világjárvány terjedésének megfékezése érdekében.

Afganisztán másik szomszédjában, Pakisztánban hivatalosan 195 fertőzött van, az elmúlt időszakban többségük Iránban járt. Az országban keddre meghalt az első koronavírusos beteg is.

Izraelben kiürültek a zarándokhelyek, a titkosszolgálat is ráállt a koronavírusra

Izraelben kedden 26 új fertőzöttet jelentettek be, amivel 324-re növekedett a fertőzöttek száma. A korábbi szigorú intézkedéseken felül Naftáli Bennet védelmi miniszter újabb korlátozásokat jelentett be. Eszerint Ciszjordániából csak azokat a palesztin dolgozókat és kereskedőket engedjék be Izraelbe, akiknek munkája nélkülözhetetlen az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az ápolásban vagy az építkezésben. A beengedett emberek egy-két hónapig Izraelben maradnak. A palesztinok már megszokták a kijárási tilalmakat és beutazási korlátozásokat, úgyhogy inkább gazdasági szempontból érintheti őket érzékenyen a döntés. A Szentföld turizmusa amúgy is elképesztő mértékben megsínyli a koronavírust, a Reuters riportja szerint húsvét közeledtével is alig lézengenek a máskor zsúfolásig tömött zarándokhelyeken, mint Betlehem vagy Názáret.

Izraelben a nagy vita amúgy is inkább akörül forog, hogy a rekordhosszú ideig hivatalban lévő miniszterelnöksége végéhez közeledő Benjamin Netanjáhu egyik utolsó intézkedésével még lehetővé tette, hogy az izraeli belbiztonsági szolgálat lehallgassa a koronavírusos betegek telefonját a vírus terjedésének megfékezése érdekében. Az intézkedés egyelőre harminc napig érvényes. A kritikákra válaszolva Sin Bét leszögezte: Kizárólag azért folyamodnak a technológiához, hogy életeket mentsen meg, csak kevesen férhetnek hozzá az adatokhoz, ideiglenesen tárolják őket, és nem fogják felhasználni a karantén betartásának kierőszakolására.

Még a vízipipát is betiltották

Egyiptomban eddig négyen haltak meg és 166-an fertőződtek meg az új vírussal. Érthető, hogy a Nílus partjaira és deltájába zsúfolódott 100 milliós országban egyre keményebb óvintézkedéseket hoznak: a kairói kormány kedden bejelentette, hogy március 19-e és május 31-e között lezárja az egyiptomi reptereket a személyforgalom előtt. Ezalatt a szállodákat és a turistalátványosságokat is fertőtlenítik ( ennek mondjuk olyan sok értelme nincs). Több egyiptomi kormányzóságban betiltották a vízipipát és a heti piacot is. Hala Zajed egyiptomi egészségügyi miniszter bejelentette:

Nílus-delta egyik településén több mint 300 családot helyeztek karanténba a kórokozó megjelenése miatt.

Az Izraellel szintén szomszédos Jordániában kedden hat új esettel összesen 35-re nőtt a fertőzöttek száma. A jordániai hadsereg kedden be is jelentette, hogy katonákat állít a legnagyobb városok köré, ami azt jelenti, hogy hamarosan szükségállapotot vezetnek be a királyságban. Jordánia a napokban már lezárta határait, és felfüggesztette a repterek működését.

(Borítókép: Afgán sofőrök a lezárt Pakisztán – Afganisztán határ közelében 2020. március 16-án. / Fotó: Abdul Majeed / AFP)