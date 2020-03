Latin-Amerikában is elkezdték lezárni a határokat

Egymás után zárják le a határokat több közép- és dél-amerikai országban, mint Guatemala, Chile, Kolumbia és Venezuela, írja az MTI. Az államok ezzel a lépéssel igyekeznek megállatíani a koronavírust terjedését a latin-amerikai régióban.

Chile és Guetamala tizenöt napra zárják le az átkelőhelyeket, előbbi esetében most szerdától lép életbe a tilalom, és minden külföldről hazatérő állampolgárnak kötelező lesz a 14 napos karantén. Chilében 155 fertőzöttet regisztráltak eddig. Kolumbiában már mától elkezdődik a határzár, és március 30-ig tart majd. Itt eddig 58 fertőzöttről tudnak.

Ezek az országok csatlakoztak Peruhoz, Argentínához, Hondurashoz, Panamához és Salvadarhoz, ahol már múlt héten megtiltották a beutazást és lezárták a határokat. Szintén lezárta a határát Haiti is a vele szomszédos Dominikai Köztársasággal. Haiti azok között az államok között van a térségben, ahol még nem találtak fertőzöttet. Hasonló helyzetben van Belize, Nicaragua és Salvador is.

A hónapok óta polgárháborús állapotok között kormányzó Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfő este totális karantént rendelt el az egész országban, ahol megduplázódott a koronavírusos esetek száma (16-ról 33-ra).

A Fórum Dél-Amerika Haladásáért (Prosur) 8 tagországa is bejelentette, hogy összehangolják a beutazási korlátozások bevezetését, ennek a szervezetnek tagja Paraguay, Chile, Argentína, Guyana, Brazília, Peru, Ecuador és Kolumbia is.

Ahogy az Index folyamatosan frissülő térképén is látható, Dél- és Közép-Amerikában egyelőre még tarthatónak tűnik a helyzet, egyedül Brazíliában regisztráltak 100-nál is több vírusos esetet. A helyzeten valószínűleg az sem segít, hogy az ország szélsőjobboldali elnöke, Jair Bolsonaro a hírek szerint szintén megfertőződött, de a higiéniai alaptanácsokra fittyet hányva továbbra is eljár pacsizni a támogatóival.