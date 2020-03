32-en haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában a koronavírus-betegségben

Az eddigi legtöbb halálos áldozatot szedte a koronavírus-járvány az Egyesült Királyságban 24 óra alatt, így 104-re emelkedett a fertőzés következtében elhunytak száma. Eddig 2626 pozitív esetet találtak az országban.

Már négy napja is érkeztek adatok arról, hogy mindössze egy nap alatt duplájára nőtt az áldozatok száma a briteknél, ekkor 24 óra alatt 10 új áldozata volt a vírusnak. Aznap az egyre terjedő világjárvány miatt az Egyesült Államok is intézkedéseket vezetett be az Egyesült Királysággal, illetve Írországgal szemben. Mike Pence alelnök múlt hét szombaton jelentette be, hogy újabb szigorításokat vezetnek be, az európai országok után az Írországból és az Egyesült Királyságból sem engednek be utasokat.

A Ryanair szerdán bejelentette, hogy járatainak jelentős részét eltörlik annak érdekében, hogy az Írország és az Egyesült Királyság közötti összeköttetést biztosítani tudják. Írországban egyébként jelenleg 292 fertőzöttről tudnak.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

