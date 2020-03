A New York-i tőzsde hétfőtől teljesen digitális működésre áll át

Az Egyesült Államok szenátusa elfogadta a Képviselőház által már korábban elfogadott törvényt, amely például ingyenes koronavírus-teszttel látja el az amerikai érintetteket, illetve fizetett vészhelyzeti szabadságot biztosít a számukra. A törvényt még Donald Trump elnöknek is alá kell írnia, aki már a múlt héten támogatásáról biztosította a tervezetet.

Közben a Dow Jones-index valamivel 20 ezer pont alatt zárt a New York-i értéktőzsdén. Ilyenre leutóbb 2017-ben volt példa. Szerdán 6,3 százalékkal esett az árfolyam, ezzel köddé vált minden indexemelkedés, amely a Trump-kormányzat beiktatása óta következett be. A Nasdaq-index is 4,7 százalékot esett.

Az amerikai államok egymás után jelentik be az első koronavírus-fertőzés következtében elhunyt betegeiket. Így tett az utóbbi órákban Connecticut és Michigan is. New Jersey-ben a koronavírusos betegek fele kórházi kezelésre szorul. A betegek életkora 5 és 95 év között van. Két személy, mindketten 60 évesnél idősebb nők, elhunyt.