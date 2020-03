Újabb fertőzéshullámtól tartanak a hongkongiak

Cikkünk frissül!

Kínában a szerdán publikált adatok szerint az előző napon közzétett 21-nél kevesebb, már csak 13 új fertőzöttet regisztráltak kedd éjfélig, a betegségben pedig újabb 11 ember vesztette életét. Az országban eddig közel 81 ezer ember kapta el a vírust, és több mint 3200 ember meghalt benne. A kínai CGTN tájékoztatása szerint közel 70 ezert gyógyultnak minősítettek már.

A különleges közigazgatási területnek számító Hongkongban az esetek száma továbbra is alacsony. A gyors és hatékony intézkedéseket (iskolabezárás, légi és vasúti közlekedés korlátozása) már akkor bevezették, amikor a városállamon kívül megjelent a vírus, ekkor korlátozták a kapcsolatokat Kínával is. Ennek köszönhetően

kevesebb mint 170 fő kapta el a vírust Hongkongban, és mindössze 4 halálesetről számoltak be.

Csakhogy a helyi sajtó most egy második hullám lehetőségétől fél, miután a helyi Apple Daily címlapon számolt be egy társaságról, akik szájmaszk nélkül csoportosultak az egyik hongkongi bárban.

A helyiek attól tartanak, hogy az ott élő külföldiek nem osztoznak eléggé a hongkongiak aggodalmában, és attól is tartanak, hogy egy esetleges utazás során visszahozzák majd a betegséget Hongkongba. Kedden a városvezetés az összes külföldi országot kérte, hogy amennyiben bárki a tengerentúlról érkezik, kötelezzék 14 napos házi karanténra. Ugyanis a városállam legutóbbi 10 diagnosztizált koronavírus-fertőzöttje a közelmúltban Európában vagy az Egyesült Államokban járt. A város egészségügyi hatósága határozottan kérte az ott élőket, hogy ne utazzanak el Hongkongból, és felhívták a figyelmet személyes higiéné fontosságára is. Kiemelték, hogy mindenki visel maszkot abban az esetben, ha légzőrendszeri tünetei vannak, a közösségi közlekedést használja vagy sok ember közé kényszerül.

A városba újonnan érkezők automatikusan két hét karanténnal kezdenek, ezt a hatóságok egy karkötő segítségével ellenőrzik is: amikor valaki elhagyja a lakását, az bejelez a hatóságoknak, írja a CNN.

Dél-Korea fővárosi régiójában tovább nőtt a fertőzöttek száma szerdára virradóra, Indonéziában hatóságilag szabályozzák az alapvető élelmiszerek árát, a Fülöp-szigeteki egészségügyi hatóságok otthonmaradásra szólították fel a lakosságot, Malajziában pedig részleges karantént vezettek be.

Dél-Koreában a főváros melletti Kjonggi tartományból 15 új esetet jelentettek, így a dél-koreai betegségellenőrzési és megelőzési központ (KCDC) szerint Kjonggiban ezzel 277-re nőtt a fertőzöttek száma. Szöulból öt új esetről számoltak be, ezzel itt 270 regisztrált fertőzöttről tudnak. Az öt új fertőzött Európából, illetve az Egyesült Államokból érkezett, írja az MTI.

Ugyanekkor az országban az elmúlt négy napban az új fertőzöttek száma 100 alatt maradt. A malajziai kormány részleges karantént rendelt el az országban, miután a fertőzések számában Délkelet-Ázsiában itt volt a legnagyobb emelkedés.

Malajzia és a Fülöp-szigetek a mintegy 107 milliós népességének csaknem a felét helyezte vesztegzár alá, és a térségben a legszigorúbb rendelkezéseket vezette be ebben a tekintetben. A Fülöp-szigeteken szerdáig 193 fertőzöttet jelentettek, beleértve 14 halálesetet is, valamint hét gyógyulást.

A súlyosan fertőzött Iránban kedden már 16 ezer diagnosztizált koronavírusos betegről lehetett tudni, és közel ezer halottról. Most egy új, az iráni Sharif Egyetemen végzett tanulmány azt mondja: ha a lakosság nem követi a kormány rendelkezéseit, vagyis nem maradnak az otthonaikban, akkor a járvány júniusban tetőzik majd, és a 3,5 milliót is elérheti az áldozatok száma. Ha csak mértékkel tartják be az előírásokat, akkor várhatóan 110 ezeren veszítik majd életüket benne, ha pedig mindenki követi a korlátozásokat, akkor hozzávetőleg 12 ezer halottal kell kalkulálni, írja a The Guardian.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

(Borítókép: Utasok a hongkongi nemzetközi repülőtéren 2020 március 17-én - fotó: Anthony Kwan / Getty Images)