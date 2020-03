Iránban 3,5 millióan is meghalhatnak a koronavírusban

A járványtól leginkább sújtott Iránban a keddi adatok szerint 16 ezer főnél is több betegedett meg, és közel 1000-en vesztették életüket a kínai koronavírusban, miután az iráni rezsim addig terelt, hogy már megállíthatatlanná vált az országban a járvány. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hoszajni Hámenei múlt héten utasította a fegyveres erőket, hogy vegyék fel a harcot a kínai koronavírussal szemben: ezután döntöttek úgy, hogy az utcákat és a boltokat kiürítik, a lakosokat pedig monitorozni fogják.

Most egy friss, az iráni Sharif Egyetem által publikált tanulmány azt mondja: ha a lakosság nem követi a kormány rendelkezéseit, vagyis nem maradnak az otthonaikban, akkor a járvány júniusban tetőzik majd, és a 3,5 milliót is elérheti az áldozatok száma. Ha csak mértékkel tartják be az előírásokat, akkor várhatóan 110 ezeren veszítik majd életüket benne, ha pedig mindenki követi a korlátozásokat, akkor hozzávetőleg 12 ezer halottal kell kalkulálni, írja a The Guardian .

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

