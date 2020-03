Már Hawaii is azt kéri a turistáktól, hogy ne menjenek oda

Terjed a koronavírus az Egyesült Államokban is, egyre komolyabb óvintézkedéseket vezetnek be. Néhány állam már bezárta az iskoláit, és több államban elrendelték, hogy mindenki maradjon otthon, illetve volt, ahol hadrendbe állították a Nemzeti Gárdát is – írja a CNN.

A vírus nemrég elérte Nyugat-Virginia államot is, eddig ez volt az egyetlen állam, ahol nem volt megbetegedés, most már mind az 50 állam fertőzött.

Az Egyesült Államokban 6200 koronavírusos fertőzöttről tudnak, a járvány halálos áldozatainak száma kedden érte el a 100-at.

A CNN idéz néhány fontosabb intézkedést az elmúlt napról:

Hawaii azt kéri a turistáktól, ne utazzanak most oda legalább 30 napig, halasszák ennél későbbre a hawaii nyaralásukat. A bárokat, éttermeket itt is bezárták, a házhoz szállítás még működik.

Nevada állam hatósága azt kéri az emberektől, hogy maradjanak otthon, és elrendelték a nem létfontosságú termékeket áruló boltok 30 napra való bezárását.

Kalifornia állam szinte az összes iskoláját bezárta. Észak-Kaliforniában már 8 millió ember számára rendeltek el lakhelyelhagyási tilalmat.

Dél-Karolina államban bezárják a kocsmákat és az éttermeket, és meghosszabbítják az adóbevallások leadási határidejét.

Wisconsin államban is bezárták az iskolákat, megtiltottak minden 10 főnél nagyobb csoportosulást, és az éttermeket is bezárták.

Colorado államban készenlétbe helyezték a Nemzeti Gárda tagjait.

Trump erőteljes választ ad

Trump keddi tájékoztatója szerint az amerikai gazdaság nagyon gyorsan talpra fog állni, Mike Pence alelnök pedig azt hangoztatta, hogy „együttes erővel túl leszünk rajta”.

„Nagy és erőteljes választ akarunk adni az új típusú koronavírus kihívásaira” – fogalmazott Donald Trump kedden. Azt mondta, a kormányzat arra összpontosít, hogy „minél több életet megmentsen”. Washington szorosan együttműködik Kanadával és Mexikóval a határok ellenőrzésében.

A CNN szerint a kormány nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a koronavírus miatt kőkemény szigorításokat vezessenek be a határokon, és megtagadják a határátkelést az összes menedékkérő előtt.

Kivégzést is halasztottak

Az MTI idéz egy érdekes esetet az USA-ból: az új típusú koronavírus-járványra hivatkozva halasztottak el Texasban egy szerdára kitűzött méreginjekciós kivégzést. A gyilkosság miatt elítélt John Hummel esetében azt állapították meg, hogy „a jelenlegi egészségügyi válsághelyzetre és a kivégzés végrehajtásához szükséges temérdek erőforrásra tekintettel” 60 nappal el kell halasztani a végrehajtást.

