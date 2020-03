A lakosság arányához képest így állnak az országok a fertőzéssel

Napról napra rossz hírek érkeznek Európa országaiból a koronavírus terjedéséről. Számokat, adatokat olvasunk az új fertőzöttekről, a halálesetekről. 1 ember halála is sok, az pedig különösen aggasztó, amikor azt halljuk, hogy Olaszországban egyetlen nap alatt 368 ember hal meg a vírus miatt.

Nem kérdés, a koronavírus fenyegetését rendkívül komolyan kell venni. Még ha az eddigi adatok szerint az emberek 80 százalékánál enyhe tünetekkel is zajlik le a fertőzés, gyógyszer és vakcina nincs, a következmények kiszámíthatatlanok, A jelen helyzetben valóban nem lehet jobb tanács annál, mint, hogy #maradjotthon.

A sok adat értelmezéséhez azonban hozzátartozik, hogy lakosságarányosan is megnézzük, mennyire érintettek az egyes országok. Körülbelül azonos számú fertőzött, kb. 1400 van jelenleg Norvégiában és Ausztriában, csakhogy Norvégiában 5,3 millióan laknak, Ausztriában pedig 8,8 millióan.

Semiképpen nem szabad a vírus fenyegetésének elbagatelizálására használni a következő adatot sem, de tényszerűen rögzítsük: a vírus első gócpontjának számító kínai Hupej tartomány lakossága (58 millió), azaz közel annyi, mint Olaszországé (60 millió). Kínában összesen 80 ezer fertőzött volt, Olaszországban jelenleg 31 ezer van. Az elhunytak száma jelenleg így néz ki: Kína - 3237, Olaszország - 2503.

Az adatok értelmezésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes országok a vírus terjedésének eltérő fázisában vannak: Európában legkorábban Olaszországban tört ki a fertőzés. Arról ebben a cikkünkben írtunk, milyen más okok játszhatnak szerepet a magas olaszországi halálozási adatokban. Ugyan fontos faktor, de önmagában nem magyaráz meg mindent, hogy az olasz számít a legelöregedettebb társadalomnak az egész Európai Unióban. A koronavírusban elhunytak átlagéletkora Olaszországban 81 év, és a legtöbben ráadásul többféle, egyébként is súlyos krónikus betegségben is szenvedtek. Sokat számít az is, milyen gyorsan vezették be a társadalmi érintkezést korlátozó intézkedéseket az egyes országok.

A grafikonon jól látható, hogy Olaszország mellett a leginkább fertőzött országok közé most Svájc, Spanyolország, Dánia, és a szomszédos Ausztria tartozik. Ausztriában már a múlt héten nagyon szigorú kijárási korlátozásokat vezettek be, Svájc kissé késve lépett. A legtöbb új fertőzés Németországban és Ausztriában van most, de érdemes megnézni azt is, hogy a halálozás Németországban nagyon alacsonynak számít: 9367 fertőzöttből 26-an hunytak el. Franciaországban sokkal magasabb a mortalitás: 7730 fertőzöttre 175 haláleset jut.

A többi országhoz képest Magyarország egyelőre elég jól áll az 58 fertőzöttel. Nálunk két héttel ezelőtt igazolták az első két fertőzést. Azóta több korlátozó intézkedést vezettek be, de a járványügyi szakemberek szerint most várható a fertőzöttek számának megtöbbszöröződése.

A grafikonon sok ország nem szerepel, részben amiatt, mert az adatok erősen torzíthatnak. 1 millió lakosra számítva ugyanis a legtöbb fertőzött San Marinóban van van. A világ legkisebb területű köztársaságának 31 ezer lakosa van, akik közül 119 fertőzöttet tartanak nyilván és 11-en hunytak el. Egymillió lakosra számítva ez 3507 fertőzést jelentene.

A második helyen a 49 ezer lakosú Feröer-szigetek állnak. Itt kb. ugyanannyi fertőzött van, mint Magyarországon, csakhogy ez lakosságarányosan 1187 főt jelent millió lakosonként. A harmadik Izland. A szigetországban összesen 246 igazolt fertőzött van, ami 1 millió lakosra számítva 729 fertőzést jelent.

Borítókép: Biológiai szigetelősátorban szállítanak egy beteget a mentőautóból a római Gemelli kórház Columbus egységébe 2020. március 17-én. Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino