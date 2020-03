Leálltak a kaszinók Las Vegasban

Nevada állam elrendelte a kaszinók, az éttermek bezárását a koronavírus miatt. Las Vegasban az elmúlt napokban már bezárt néhány szórakozóhely és kaszinó, de szerda déltől mindent bezárnak. A tervek szerint egy hónapos a zár.

Steve Sisolak kormányzó drámai felhívásában azt mondta, hogy a koronavírus betegíti meg a választópolgárokat. Emberek halnak meg. Minden késlekedés tucatnyi emberéletet követel.

A kisebb üzleteket is bezárják, az éttermek csak kiszállítással üzemelhetnek. Utoljára 1963-ban, Kennedy temetésének napján zártak be Las Vegasban a kaszinók, akkor is csak egy napra.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

