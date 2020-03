Trump a védelmi termelési törvényt lépteti életbe a koronavírus ellen

A védelmi termelési törvényt 1950-ben hozták azzal a céllal, hogy szükség esetén mobilizálni tudják az Egyesült államok magánszektorának termelési kapacitását. Emellett a kormány felfüggeszt minden kilakoltatást is április végéig, hogy ezzel segítse a járvány miatt érintetteket.

A védelmi termelési törvény lehetőséget ad az elnöknek arra, hogy a magán cégeket arra utasítsa, hogy a nemzetbiztonság szempontjából fontos termékeket kezdjenek gyártani. A lépés arra adott reakcióként is értelmezhető, hogy a szenátusi kisebbségben lévő demokraták vezetője, Chuck Schumer arra szólította fel Trumpot, hogy használja ezeket a lehetőségeket, az egészségügyi ellátáshoz szükséges berendezésekben mutatkozó hiány orvoslására.

Trump e rendelkezéseket sajtótájékoztatón jelentette be, ah ol "háborús elnöknek" nevezte magát. A koronavírust pedig "ellenségnek", illetve "kínai vírusnak" hívta, és visszautasította, hogy ez rasszista lenne. A kifejezést Trump már korábbi tweetjében is használta, de azt elítélte már az amerikai közegészségügyi hivatal, a CDC igazgatója is.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

