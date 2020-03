Trump szerint ő már akkor tudta, hogy járvány van, amikor még ezt senki nem mondta

Egy ismeretlen, gyorsan terjedő vírus bukkan fel Ázsiában, ami hetek alatt eljut a világ nagyvárosaiba, az egészségügyi ellátórendszer több országban összeomlik, hamarosan mindenhol utazási korlátozásokat vezetnek be, az élet megáll. A H 9 N 2 néven azonosított új influenzatörzs az 1918-as spanyolnátha óta a legsúlyosabb globális pandémia.

Bár H 9 N 2 valójában nem létezik, a történet egyébként kísértetiesen hasonlít a mostani koronavírus-járványra. Ez azonban csak szimuláció volt: egy lehetséges járványügyi vészhelyzetet modelleztek vele 2017-ben, egy héttel Trump hivatalba lépése előtt, hogy az új elnök emberei felkészülhessenek egy olyan, akkor a laikusok számára nehezen elképzelhető forgatókönyvre, mint amit a világ most élőben tapasztal meg.

Miután ők George W. Bushéknak köszönhetően egy kiválóan szervezett átadás-átvételi folyamat után kezdhették meg a kormányzást nyolc évvel korábban, az Obama-adminisztráció is igyekezett részletes felkészítést adni 2017 elején a Trump-csapatnak. Ennek volt része a különböző vészforgatókönyvek ismertetése, köztük a járványügyi felkészítés. Mit csinálunk, ha kevés a lélegeztetőgép? Ha nincs elég antivirális szer és szükséges orvosi eszköz? Mi az egyes kormányzati szervek dolga, hogy néz ki a koordináció, hogy lehet összehangolni a működést egy olyan vészhelyzetben, amiről személyes emlékei már alig van valakiknek?

A háromórás briefing csak egy epizód volt az átadási folyamatban, a sztori azonban a megvilágítja, hogy mennyire volt felkészült a Trump-kormányzat a mostani járványra. Az átadásra ugyanis, ahol egymás mellett ült több korábbi és hamarosan hivatalba lépő demokrata és republikánus miniszter is, úgy emlékeznek, mint ami látványosan hidegen hagyta Trump közeli munkatársainak zömét, egy kötelező körnek tekintették, úgy gondolták, hogy a liberális elit nem tud nekik semmit sem tanítani. „Nincs olyan összefoglaló, ami fel tudna készíteni egy világszintű járványra” – mondja Sean Spicer, Trump első sajtófőnöke a Fehér Házban, aki szerint ugyan rengeteg információt kaptak, de ez akkor teoretikusnak tűnt. Ha figyeltek is: Spicer fél évvel később lemondott, és Trump az átadásnál jelenlévő munkatársainak kétharmada azóta már szintén nincs a helyén.

A 2017-es januári eseményről a Politico készített hosszabb anyagot, szereztek dokumentumokat a találkozóról és beszéltek tucatnyi résztvevővel mindkét oldalról. Egyetlen három évvel ezelőtti találkozónak akkor sem lehetne túl nagy hatása a mostani járványügyi helyzetre, ha az tökéletesen sikerült volna. Hogy most mégis felhozzák, az a Trumppal szembeni demokrata kritikáknak köszönhető, melyek azt akarják alátámasztani, hogy az elnök felkészületlen a koronahelyzetre.

Susan Rice, Obama egykori nemzetbiztonsági tanácsadója múlt pénteken ment neki az elnöknek az olyan kijelentéseit támadva, mint hogy soha nem tudod igazából elképzelni, hogy ki fog törni egy olyan járvány, mint a koronavírus. Ő hozta fel a 2017-es találkozót is. Ennél komolyabb az a kritikája, hogy Trump, illetve az azóta vele összevesző John Bolton megszüntette azt az intézményt, ami éppen egy globális járvány esetén lenne igazán fontos.

Obama alatt az ebola tapasztalataiból kiindulva hozták létre a National Security Council (NSC), vagyis az elnök legfontosabb nemzetbiztonsági tanácsának a globális egészségügyi kérdésekkel foglalkozó részlegét, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy világméretű járvány Egyesült Államokat érintő fenyegetését csökkentsék. Amikor azonban Bolton került az NSC élére, a részleget megszüntette – kritikusai szerint azért, mert nála inkább a hagyományos fegyveres konfliktusok és a terrorizmus elleni védekezés volt a prioritás, a járványügy nemzetbiztonsági jelentőségét kevésbé értette.

Ahelyett, hogy megfogadta volna a figyelmeztetéseket, magához vette volna a tervezést, megtartotta volna a szervezeteket és és a forrásokat, amiket örökül kapott, az elnök ignorálta a járványkockázatot – állítja Rice.

Bolton határozottan tagadja a vádakat: „Azok az állítások, hogy az NSC szervezetének áramvonalasabbá tétele gyengítette országunk biovédelmét, hamisak. A globális egészségügy az NSC kiemelt prioritása maradt, szakértői csapata kulcsszerepet játszott a 2018-19-es afrikai ebolaválság kezelésében. A hisztérikus baloldal egyszerűen nem tudja abbahagyni a támadásokat, még válsághelyzetben sem” – tweetelte. Trump szerint ő nem is tudott az NSC egészségügyi részlegének megszüntetéséről, mindez csak a demokraták próbálkozása, hogy a koronavírust politikailag használják ellene.

Trump koronaügyi retorikája finomodott az elmúlt napokban, most már ő is súlyos veszélyhelyzetről beszél, de nem lesz könnyű beleállnia a járvány ellen is határozott kézzel védekező vezető szerepébe, hisze február végén még a járvány miatti pánik kapcsán demokrata hoaxról beszélt, és azt állította, hogy Amerika „nagyon-nagyon fel van készülve”, „az amerikai embereket nem fogja érinteni” a járvány. Miközben heteken át próbálta elbagatellizálni a helyzetet, és a külföldiekre, kínaiakra mutogatott, valójában az egyik gócpontban, Seattle környékén már január közepe óta jelen lehet a vírus. Nem volt és továbbra sincs azonban elég megbízható adat, az Egyesült Államokban más nyugati országokkal összehasonlítva kevés tesztet végeznek el. Február végén visszautasították a WHO által biztosított teszteket, inkább egy saját, Made in America koronavírustesztet akartak kifejleszteni, azonban a saját fejlesztés nem működött, ami nagy csúszást eredményezett.

Donald Trump aztán előbb radikális beutazási korlátozásokat hirdetett ki a schengeni övezet országaira, és komoly szövetségi lépéseket helyezett kilátásba a koronavírus közvetett hatásainak csillapítására, pénteken pedig országos szükségállapotot hirdetett. Trump megpróbálta csak az USA-nek kivásárolni a kírus elleni vakcinát is az azt fejlesztő német cégtől, ami elég nagy felháborodást okozott a világban. A német kormány a hírek szerint inkább rálicitált Trump ajánlatára.

Kedden aztán Trump már azt állította, hogy ő mindig is tudta, hogy súlyos járványról van szó, hamarabb, mint hogy mások egyáltalán járványról beszéltek volna.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!