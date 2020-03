Több politikusnál is kimutatták a koronavírust az Egyesült Államokban

A koronavírus terjedése miatt az Egyesült Államok külképviseletei több országban is beszüntetik a vízumkiadást, jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban szerdán este. Nem közöltek listát arról, hogy pontosan melyik országokról van szó, de azt elmondták, hogy a nagykövetségeken és konzulátusokon zavartalanul folyik a munka, csak a nem amerikai állampolgárok számára szünetel a vízumkiadás.

Amerika és Kanada lezárta határait a "nem szükséges" forgalom elől, hogy ezzel is lassítsák a járvány terjedését.

A képviselőház két tagjának is pozitív lett a koronavírus tesztje, Mario Diaz-Balart floridai és Ben McAdams utahi képviselőről derült ki, hogy a Kongresszus tagjai közül elsőként fertőződtek meg a vírussal.

De pozitív lett a tesztje Nyugat-Hollywood polgármesterének is. John D’Amico otthonában került karanténba, az állapota nem súlyos, el tudja látni magát. A városházát is bezárták, a dolgozókat hazaküldték. Nyugat-Hollywood Los Angeles megye egy különálló városa, Los Angeles és Beverly Hills között. Az élénk LMBTQ életéről, és a Sunset Stripről híres. D'Amico mellett a férje is karanténban marad, állapotukat az orvosok folyamatosan felügyelik.

A törvényhozás ennek ellenére nem áll le az Amerikai Egyesült Államokban, a Szenátus 100 milliárd dollárt különített el vírustesztekre, fizetett betegszabadságra, és szociális juttatásokra.