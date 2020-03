Sok kritika éri a Trump-adminisztrációt a járványügyi helyzet kezelésével kapcsolatban. Legutóbb maga Donald Trump döbbentette meg az állampolgárokat, mikor azzal büszkélkedett, hogy ő már akkor tudta, hogy járvány van, amikor még senki.

Most pedig az elnök elővette a háborús retorikát, és azt mondta, hogy egy láthatatlan ellenség ellen küzd az ország, és megígérte, hogy győzelemre vezeti az országot ebben a küzdelemben.

Az új retorikára valószínűleg azért is volt szükség, mert óráról órára rosszabb lesz a helyzet, és az elemzők szerint valószínűleg ezzel is próbálják leplezni a hibákat, amiket a kormány emberei követtek el, mint például azt, hogy nem sikerült megfelelően elosztani a teszteket az országban.

Sokan kétségbe vonják, hogy Trump valóban aláírja-e azt a törvényt, ami felhatalmazná az ipart arra, hogy a védelmi célok kerüljenek előtérbe. Ez lenne az a jogszabály, amelynek segítségével fel lehetne gyorsítani a folyamatot, hogy az egészségügyi dolgozók és a kórházak elegendő számú és megfelelő eszközt kapjanak.

Az elnök bejelentette azt is, hogy azonnal kórházhajókat küld New York és a nyugati part bizonyos területeihez, majd a védelmi minisztérium pontosított, miszerint erre még egészen biztosan heteket kell várni.

Beszédeiben Trump közös áldozatokról, közös küzdelemről és közös győzelemről beszél, de a kritikusai szerint nem feltétlenül érzi át szavainak súlyát, mikor olyanokat mond, hogy biztos benne, hogy gyorsabban győzedelmeskedik az ország, mint azt gondolták.

Ugyanakkor az még a kritikusai szerint is értékelendő, hogy végre komolyan veszi a helyzetet, és eszerint is cselekszik.

Leon Panetta volt védelmi miniszter és Andrew Cuomo, New York demokrata kormányzója is igazat adott abban az elnöknek, hogy olyan a helyzet, mintha háború lenne, és abban is egyetértenek, hogy be kell vonni az ipart a védekezésbe.

A háborús metafora kell valószínűleg ahhoz is, hogy a lakosság hajlandó legyen lemondani az alapvető szabadságjogainak egy részéről, például ezzel talán rávehetőek az emberek arra, hogy ne a parton bulizzanak a barátaikkal, hanem maradjanak otthon.

Az viszont az elkövetkező napok egyik legfontosabb kérdése lesz, hogy változtat-e Trump a megosztó retorikáján, és képes lesz-e felvenni a hadvezér szerepét.

