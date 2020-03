Életerős amerikaiak foglalják a kórházi ágyak nagy részét a koronavírus miatt

Kezd egyre nagyobb terhet jelenteni az Egyesült Államok egészségügyének is a koronavírus-járvány. Az országban már mind az 50 államban megjelent a fertőzés, csütörtökig 10 816 fertőzöttről és 161 halottról érkezett jelentés, a helyzet pedig valószínűleg nem is javul egy ideig, hiszen azt látni, hogy Floridában a gyülekezési tiltás ellenére továbbra is tömöttek a tengerpartok.

Az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) által frissen nyilvánosságra hozott adatai szerint a koronavírus miatt kórházba kerülő betegek 40%-a, tehát jelentős része a 20 és 54 év közötti korosztályból kerül ki. Rájuk nézve ugyan többnyire nem halálos a vírus, ám mégis ágyakat és ellátókapacitást foglalnak a jóval veszélyeztetettebb idősebb korosztály elől.

A szerdai jelentés alapján arra figyelmeztet Stephen S. Morse, a Columbia Egyetem járványtani professzora, hogy a vírus láthatóan nem csak az idősek szervezetét terheli meg, hanem 20 év fölött szinte mindenkit, akkor is, ha fiatalnak és egészségesnek érzik magukat. Nem véletlenül figyelmeztetett szerdán dr. Deborah Birx, a Fehér Ház egyik tanácsadója, egyben a vírusellenes küzdelem egyik koordinátora arra, hogy a legfiatalabb generációknál lenne a legfontosabb a társaság kerülése a továbbfertőzés miatt. Birx mindezt olaszországi és franciaországi példákkal támasztotta alá, ahol szintén jelentős kórházi kapacitást foglaltak le a 60 év alatti koronavírusos fertőzöttek, még az intenzíven is.

A CDC jelentésében egyébként a koronavírus miatt kórházba kerülteknél 20% volt a 20-44 év közöttiek aránya, az intenzívre kerülőknél pedig 12% – a jelentés ugyanakkor nem tért kia arra, hogy a betegnek volt-e más, komolyabb egészségügyi panaszuk.