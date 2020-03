Elmaradnak Angliában az érettségi vizsgák

A BBC arról számolt be, hogy mivel nem tudni, meddig maradnak zárva az iskolák, az országban a májusban és júniusban esedékes érettségi vizsgákat (GCSE és A-level), valamint az általános iskolai vizsgálat is törölték. Az oktatási hivatal megerősítette, hogy nem lesz értékelés, de hogy ez hogyan is néz majd ki a gyakorlatban, arról péntekre ígértek bővebb felvilágosítást.

Boris Johnson London polgármesterével egyeztet az esetleges korlátozásokról

Szerdán röppent fel először az a hír az angol sajtóban Downing Streetről, vagyis a miniszterelnök közvetlen közeléből érkező forrásokra hivatkozva, hogy korlátoznák a Londonba való ki- és bejutást, néhány tömegközlekedési vonalat leállítanának.

Csütörtökön Boris Johnson szóvivője határozottan cáfolta az értesüléseket. azt mondta „nulla esély” van arra, hogy ilyen jellegű korlátozások bekövetkezzenek.

Ennek ellenére a város közlekedési hatóság már lezárta a metróhálózat egyes részeit, és azt a kormány sem tartja kizártnak, hogy további hasonló korlátozó intézkedéseket vezetnek be.

Sajtóértesülések szerint Johnson csütörtökön találkozik Sadiq Khan londoni polgármesterrel, hogy megvitassák a város védekezését a járvány idején. Khan a napokban elmondta, hogy még mindig sokan vannak azok, akik nem követik az intézkedéseket, éttermekbe, szórakozni járnak, találkoznak a barátaikkal, így szerinte még rengeteg teendő van, sok intézkedést meg kell hozni, hogy lassítsák a vírus terjedését, és megakadályozzák, hogy fertőzési gócpont alakuljon ki Londonban.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!