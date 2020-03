Egy héttel ezelőtt ilyen Mad Max víziói senkinek nem voltak

Ha most próbál hazavergődni messzebbről, annak nem csak a leálló légitársaságok lesznek a gátjai.

Délelőtt jött az orbáni bejelentés, hogy lezárják a határokat, úgy mentünk ki a reptérre, hogy lesz, ami lesz

- ezt mondta az Indexnek egy név nélkül nyilatkozó olvasó, egy magyar férfi, aki a legutolsó szerencsések egyike. Neki ugyanis volt jegye és magyar állampolgárként, magyar papírokkal sikerült is felszállnia hétfőn Tenerifén az egyik fapados társaság Budapestre tartó gépére. Azonban az akkor érvénybelépő határzár miatt már az a járat is több utast ott hagyott a szigeten. Az otthagyottak között 4-5 fő magyarul beszélő utas is volt, akik azt mondták, kettős állampolgárok, de mivel nem a magyar papírjaikkal utaztak, már nem szállhattak fel a gépre.

Azóta pedig egyre több magyar jelentkezik az Indexnél a Kanári-szigetek térségéből: van, aki bizakodóan, áll a helyzethez, van aki kétségbeesve, de azt egyikük sem tudja, hogy fognak hazajutni. A legtöbb repülőjáratot ugyanis törölték, a hajók pedig nem nagyon köthetnek ki, a kint ragadt magyarok így még azt sem látják, hogyan juthatnának el legalább az európai szárazföldig, hogy aztán valahogy hazakeveredhessenek.

Aki még haza tudott jönni

Az első olvasónk, aki hétfőn szerencsésen visszajutott Magyarországra, azt mesélte az Indexnek, hogy hétfő reggel maga is bizonytalanul ült a tenerifei szállásán, hiába próbál angol és magyar nyelvű forrásokból tájékozódni, mikor elért hozzá a magyarországi határzár híre. Semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a spanyol veszélyhelyzet kihirdetéséről. Nem értesítette őt, sem a szállásadója, sem a légitársaság, amellyel eljutott a szigetre, nem kapott sms-t a spanyol kormánytól, pedig végig spanyol hálózatot hasznát a telefonján. Bár olvasónk magyar állampolgár és volt érvényes jegye az aznapi egyetlen Budapestre tartó járatra, azt mondja:

egészen addig nem volt biztos, hogy elengedik a gépet, amíg az el nem hagyta a kifutópályát.

A reptéri biztonsági ellenőrzésen szinte átdobták az embereket, rá se néztek a monitorra, csak mentek át a fémdetektorokon egymás után a szigetről hazatartók, mesélte az Index olvasója. A problémák ott kezdődtek, hogy a reptéri buszról nem engedték leszállni az olvasónk csoportját, akik azt látták, hogy a repülőgép ajtajában egy kb. tíz fős csoport várakozik.

Aztán fel-alá mászkálás kezdődött, olvasónk számára pedig szép lassan kiderült, mi a probléma: az, hogy olyanok is haza szerettek volna jutni a géppel, akiknek nemcsak magyar állampolgárságuk van, és nem a magyar irataik voltak náluk.

Hiába beszéltek mindannyian magyarul, hiába voltak ahhoz szokva, hogy elég egyféle iratot maguknál tartani az EU-n belüli utazáshoz, a hirtelen megváltozott szituációban kulcsfontosságú lett volna, hogy hivatalosan is tudják magukat magyar állampolgárokként igazolni. Olvasón úgy látta, 8-10 főt, köztük egy egyévesnél fiatalabb gyereket hagyott ott a légitársaság a határzár miatt a szigeten, ennek a társaságnak a fele lehetett olyan, aki kettős állampolgárként nem tudott hazajönni Magyarországra.

Voltak a szigeten hagyottak között viszont olyan külföldiek is, akik keresték a lehetőséget, hogy bárhová elrepüljenek Európán belül, nekik is maradniuk kellett.

Az Indexnek nyilatkozó magyar férfi nem értette, hogy a korlátozó intézkedésekbe miért nem fért az bele, hogy a szigetről legalább a budapesti reptérig elhozzák azokat is, akiknek nincs magyar papírja. Szerinte humánusabb megoldás lett volna az állampolgárságukat már a szárazföldön tisztázni, ahonnan akkor is van lehetőségük hazautazni, ha nem magyar állampolgárok.

Miután az utolsó Teneriféről induló járat utasai mérgeztek Magyarországra és kiszálltak a repülőgépből, buszokkal vitték el őket a terminálhoz, ahol rendőrök vártak rájuk. Három rendőr ellenőrizte az utasokat, kettő olvasónk szerint csak annyit kérdezett, hogy Teneriféről érkeztek-e és azonnal engedték is tovább azokat, akik igennel válaszoltak. A harmadik rendőr viszont - olvasónk beszámolója szerint - minden útlevelet végignézett, minden rajta keresztül belépő utast végigkérdezett arról, hogy kiderítse, nem jártak-e fertőzött területen.

A magyar férfi 10 napot töltött a szigeten, azt mondta, semmi nyoma nem volt a koronavírustól való félelemnek egészen addig, amíg szombat este ki nem hirdették a Spanyolország egész területére vonatkozó kijárási tilalmat. Azt is elmesélte, hogy még a korlátozások bevezetése után is higgadt belenyugvást és fegyelmet tapasztalt a helyiek részéről.

Egy héttel ezelőtt ilyen Mad Max víziói nem voltak senkinek

- magyarázta olvasónk, hogy miért csak viccek szintjén merült fel a március eleji indulása előtt, hogy lemondja az utazását.

Akik a szigeteken rekedtek

Azt, hogy jelenleg hány magyar turista tartózkodik a Kanári-szigetek valamelyikén (Fuerteventurán, Tenerifén vagy Lanzarottén), nem tudjuk. Hiába kerestük kérdéseinkkel a Kanári-szigeteken található Tiszteletbeli Konzulátust, a Madridi Konzulátust és a barcelonai Főkonzulátust is, mindenhonnan a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Sajtó Főosztályához irányítottak bennünket. A KKM pedig cikkünk megjelenéséig nem válaszolt arra, hogy:

hogyan érinti a spanyol szigeteken ragadt magyarokat a magyar határzár?

hogyan tudnak hazajutni?

vannak még olyan repülőgépek vagy hajójáratok, amelyek közlekednek?

milyen segítségre számíthatnak azok, akik úgy rekedtek szigeteken, hogy nincs már szállásuk, ellátásuk, mert az eredeti utazásuk véget ért?

Ezen kívül azt sem tudtuk meg, hogy vannak-e olyan kettős állampolgárok a Kanári-szigeteken, aki magyar papírok nélkül utaztak el és ezért nem tudtak visszatérni a határzár után, illetve ha vannak, akkor milyen segítségre számíthatnak most.

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó magyarok egyike, V. Tenerifén ragadt, ő azt mondta, hét másik magyarral vette fel a kapcsolatot, akik ugyanerről a szigetről próbálnak hazajutni. A V. helyzetet szobafogságként írta le: a szállásukat ugyanis ők is csak akkor hagyhatják el, ha boltba, gyógyszertárba, vagy orvoshoz indulnának. Bár mi a szigetre Budapestről közlekedő légitársaság honlapján már nem találtuk meg azt a pénteki járatot, amelyre V.-nek jegye van,

ő úgy tudja, pénteken hazavisznek még Magyarországról spanyolokat a szigetre és a gép megfordulva hossza vissza a magyarokat Budapestre.

A tenerifei repteret lehet, hogy hamarosan lezárják a spanyol légi forgalom elől, de V. úgy tudja, a nemzetközi gépeket még engedik leszállni, mert senki nem érdeke, hogy a turisták a szigeten maradjanak.

Fotó: Olvasónk A kijárási korlátozásk miatt már csak boltba, gyógyszertárba és orvoshoz lehet elindulni. Olvasónk képén az látszik, ahogy a helyiek egymástól is távolságot tartva várakoznak a bolt előtt, ahová csak egyesével engedték be az embereket, hogy ezzel is elkerüljék a tumultust.

V. a konzulátuson és a koronavirus.gov.hu-n keresztül tájékozódik, ül a szállásán és olvassa a híreket, mást úgyse nagyon tehet. Megnézi minden nap az operatív törzs sajtótájékoztatóját, mert ott is elhangozhatnak olyan információk, amik a külföldön rekedt magyarokról szólnak. Arra kíváncsi, hogy Szijjártó tegnapi bejelentése, amely szerint minden magyarnak segítenek a hazajutásban, mennyire lesz tartható, de viccesen azt is megjegyezte:

Szállásunk már tuti lesz a szigeten, ha mégis itt ragadunk, annyira nincs már turista a szigeten.

Egy másik forrásunk, Z. jelenleg Fuerteventurán tartózkodik a családjával. Az ő helyzetüket az is bonyolítja, hogy ők nem Budapestről, hanem Bécsből indultak, ott hagyták az autójukat is. Magyarországra - "ahol az otthon maradt gyerekük várja haza a szüleit" - erről a szigetről csak átszállással tudnának visszatérni. Már ha lehetne egyáltalán még repülni, de Z., aki múlt hétvége óta több magyarral együtt azon dolgozik, hogy visszajussanak Magyarországra a Kanári-szigetekről, azt tapasztalta, hogy mikor repülőjegyet próbált vásárolni:

vagy nem lehetett az adott időpontokra foglalni,

vagy olyan időpontra, lehetett foglalni, amikor már nem is engednek gépeket felszállni

másik szigetről, átszállással, még lehetne jegyet szerezni, de már a szigetek között nem kaptak jegyet.

Z. összesen 20 olyan magyarról tud, akik a Kanári-szigeteken rekedtek, akik között állítása szerint van 2 kismama és két 6 év alatti gyerek is. Azt, hogy a V. által ismert 7 magyar és a Z. által ismert 20 magyar között van-e átfedés, nem tudjuk, velük ők nem együtt kerestek meg bennünket, velük egymástól függetlenül kommunikáltunk. Z. aggódik, a kijárási tilalom bevezetése óta, mert azt tapasztalta, hogy:

a szállások már nem foglalhatók újra, mert "turistamentesítik" a szigetet. Nincs vízi közlekedés a légi minimálisra van korlátozva azoknak akiknek engedélyük van a leszállásra. A héten kb. 1300 katonát vezényelnek a szigetekre a rendőrök mellé.

A szigeten rekedt magyaroknak is végesek ráadásul az anyagi kereteik, magyarázta Z., aki hallott olyan nyugtalanító híreket is, amelyek szerint "hosszú távra" kell most berendezkedniük Fuerteventura szigetén. Z. egyértelműen azért fordult az Indexhez, mert azt reméli, hogy ha nyilvánosságot kap a helyzetük, akkor a kormány ugyanúgy segít majd hazajutni a Kanári-szigetekről a magyaroknak mint ahogy tette azt a Marokkóban rekedtekkel.