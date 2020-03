A világ legnagyobb kórházhajóját küldik New York megsegítésére

New York mellé vezénylik a világ legnagyobb kórházhajóját, a USNS Comfortot, hogy besegítsen a koronavírus elleni amerikai küzdelembe, jelentette be New York állam kormányzója,Andrew Cuomo még szerdán. A 70 ezer tonnás hajón 1000 ágy van, és 12 műtővel rendelkezik, ezekkel igyekszik majd tehermentesíteni a New York-i egészségügyi ellátást. A Comfort valószínűleg Manhattan nyugati partján dokkol majd, ahol általában az óceánjárók szoktak várakozni.

A USNI News híre szerint a hajóm nem a koronavírusos betegeket kezelnék majd, hanem pont a nem fertőzött betegellátás egy részét delegálnák ide, hogy a városi kórházak terheit enyhítsék.

Csütörtöki adatok szerint New York államban több mint 4500 fertőzöttről tudnak, ebből csak New York városban van nagyjából 2500, vagyis az 1000 kórházi ágy ideig-óráig lesz csak segítség az állam számára, de a semminél így is több. A CBS New York szerint rövidesen legalább 55 ezer, de akár 110 ezer kórházi ágyra is szükség lehet a koronavírus miatt az államban.

A Comfort mintájára a Pentagon a legtöbb kórházhajót az amerikai partok mellé vezényli a járvány miatti segítségnyújtás céljából.

Az Egyesült Államokban (a helyi idő szerint csütörtök délutáni közlés szerint) 11 355 fertőzött és 171 halott van, előbbi szám több mint 2000-rel több a szerdai adatoknál.

(Borítókép: Morgan K. NALL / US NAVY / AFP)