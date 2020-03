Már kilencezren haltak meg koronavírus-fertőzésben világszerte

Míg a szerdai adatok szerint még 167 országot érintett a koronavírus-járvány, addig egy nappal később már összesen 176 országban (vagy különleges közigazgatási területen) jelent meg a fertőzés. A Worldometers aktuális adatbázisa alapján megpróbáljuk összeszedni a válaszokat az alábbi kérdésekre:

Melyik országok, térségek a leginkább érintettek?

Hányan haltak meg a legutóbbi adatokhoz képest?

Hol regisztrálták a legtöbb új fertőzést?

Hol a legmagasabb a fertőzöttek aránya egymillió lakosra lebontva?

Milyen trendek észlelhetők?

(Fontos! Több országból még nem érkeztek friss adatok az előzőekhez képest, ezért bizonyos adatok nem elérhetők pl. Olaszország, Spanyolország vagy az Egyesült Királyság esetében)

Legnagyobb az aktív esetek száma

Olaszország (28 710) Spanyolország (13 050) Németország (12 680) Irán (10 516) Egyesült Államok (9201) Franciaország (8268) Kína (7263) Dél-Korea (6527) Svájc (3065)

Új halálesetek száma

Kína (8) Dél-Korea (7) Indonézia (6) Egyesült Államok (5) Németország (3) Japán (3)

Legtöbb új fertőzés

Németország (497) Egyesült Államok (205) Ausztria (197) Dél-Korea (152) Luxemburg (132) Malajzia (110) Izrael (96) Ausztrália (91) Indonézia (82)

Fertőzöttek aránya egymillió lakosra számítva

San Marino (4126) Feröer szigetek (1474) Vatikánváros (1248) Lichtenstein (734) Izland (733) Andorra (686) Olaszország (591) Luxemburg (535) Svájc (372)

Mi következik ezekből az adatokból?

Mindössze 49 ezren lakják, ezért már két napja is aggasztó volt, hogy a Feröer szigetekről egy nap alatt 27 új fertőzésről érkezett hír, hiszen a lakosság mértékéhez képest ez nagyon magas adatnak számít. Mára egy híján annyi diagnosztizált fertőzött van a szigeten, mint a 9,7 milliós Magyarországon. Olaszországban nagyon magas az esetszám, több mint 28 ezer aktívan kezelésre szoruló betegek van az országban a koronavírus miatt (egyelőre nem látható mérséklődés az országban), Spanyolországban körülbelül feleennyi beteget gondoznak jelenleg. Az olaszországi magas esetszámat az egymillió lakosra vetített fertőzöttek aránya is jól mutatja, a nagy országok közül ugyanis a súlyosan fertőzött Olaszország vezeti a listát, és az új halálesetekről még nem is tudni. Csütörtökön 11:48 perckor több mint 220 esetről lehet tudni világszerte és 8997 elhunytról.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

