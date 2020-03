Kesztyű nélkül dolgozott az olasz orvos, aki belehalt a koronavírusba

57 évesen belehalt a koronavírus-fertőzésbe Macello Natali olasz orvos, aki a súlyosan fertőzött Lombardia régió egyik településén, Codognóban dolgozott. Nem ismert, hogy a férfinek lett volna alapbetegsége a fertőzés előtt, ugyanakkor egy, a pozitív tesztjét megelőző interjújában azt mondta az Euronewsnak, hogy a kesztyű nélkül kell dolgozniuk, mert kifogytak belőle. Natali Cremonában került kórházba, majd később Milánóba szállították át, amikor kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Halálhírét szerdán közölték.

Natali az interjúban azt is mondta, hogy Codognóban, illetve a közeli Casaléban 35-ből 14 orvos karanténban van vagy kórházba került február 28-ig.

Nem voltunk felkészülve a koronavírusra: mi, orvosok az antibiotikumok korában úgy nőttünk fel, hogy azt gondoltuk, egy mindenre jó tabletta elég.

Az olasz orvosok szövetségének egyik képviselője a lapnak megerősítette az orvos halálhírét, és úgy fogalmazott, most már háborúban állnak a vírussal. Paola Pedrini, a szövetség régiós képviselője az Euronewsnak elmondta, hogy a koronavírus helyi epicentrumának számító Bergamo tartományban 600 orvosból 110 megbetegedett, és a helyzet nem lett jobb február vége óta. Kaptak néhány maszkot, pár csomag kesztyűt. Máshol egy maszkot fél napig viselnek az orvosok, itt azonban annyira kevés van belőle, hogy egy hétre is be kell osztaniuk.

Olaszországban szerdán rekordot döntött a halálozások száma: 475 fő hunyt el a koronavírus miatt egy nap alatt, összesen pedig idáig 2978-an haltak bele a betegségbe. A fertőzést közel 36 ezren kapták el.