35 ezer dolláros kórházi számlát kapott egy koronavírus-fertőzött Amerikában

24 óra alatt 2700 új esetet regisztráltak. Két képviselő és egy polgármester is fertőzöt. Összefoglalónk az amerikai helyzetről.

Közel 35 ezer dollárjába került egy koronavírus-fertőzött betegnek a kórházi kezelése az Egyesült Államokban, írja a Time.

A Boston könyékén élő Danni Askini február végén kezdett mellkasi fájdalmat, légszomjat és migrént érezni. Ezután felhívta a limfómáját kezelő onkológusát, aki először arra gyanakodott, hogy Askini szervezete rosszul reagál az új gyógyszerére, és a Bostoni Klinikára küldte utalta be kivizsgálásra, ahol tüdőgyulladással diagnosztizálták, és hazaküldték. Néhány nappal később Askini belázasodott és erősen köhögött, ezen a héten kétszer is járt a kórházban, ahol a tüdőgyulladás és az influenzaszerű tüneteit kezdeték, majd újra hazaküldték. Végül három nappal később, a laboratóriumi tesztek után diagnosztizálták koronavírussal.

Ezután Askini kézhez kapta a kórházi kezeléséről és teszteléséről szóló, 34 927 dolláros számláját, ami sokkolta őt.

27 millió másik amerikai állampolgárhoz hasonlóan, neki sem volt biztosítása, amikor először kórházba került a tüneteivel. Most azt reméli, hogy a betegbiztosítási programon keresztül benyújtott kérelmét pozitívan bírálják el, ami visszamenőleg fedezhetné a kórházi számláját.

Egészségügyi szakértők szerint az Egyesült Államokban több tízezren kerülhetnek még ilyen helyzetbe a koronavírus-fertőzés miatt. A Kongresszus március 18-án elfogadta ugyan egy akciócsomagot, ez viszont csak a tesztelés költségeit fedezi, a kezelésekét nem. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus-fertőzöttek nagy része nem szorul majd kórházi kezelése, akik viszont igen, azok az Egyesült Államokban drága kórházi számlákra számíthatnak, függetlenül attól, hogy milyen biztosításuk van.

A Kaiser Family Alap becslése szerint egy koronavírus-fertőzött beteg kezelése átlagoson 9 763 dollárba kerül, de komplikáltabb kezelések esetén, akár húszezer dollár is lehet a számla végösszege. Amerikában a legtöbb magánbiztosítása többnyire fedezi a koronavírus-fertőződés kezelésének költségét, ám előfordulhat, hogy a betegek kimeríti a biztosításuk keretét, ez esetben pedig zsebből kell kifizetniük a további költségeket.

Azoknak, akik nem rendelkeznek egészségbiztosítással, néhány kórház kínál jótékonysági gondozási programot, és több állam is lépéseket tett már az ügyben, hogy segítse a megbetegedett emberek ellátását. Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Mexico, New York és Oregon államok már megkövetelték a biztosítóktól, hogy a leendő védőoltás költségeit fedezzék majd.

