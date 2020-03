Esti énekléssel mondanak köszönetet a frontvonalban dolgozóknak

A koronavírus-járvány miatti elszigeteltség idején az európai nagyvárosok lakói otthonukból esti énekléssel fejezi ki hálájukat a járvány frontvonalában küzdő egészségügyi dolgozóknak. Nyitott ablakoknál és erkélyeken állva énekelnek és tapsolnak az emberek Rómában, Párizsban, Madridban, Athénben és Amszterdamban is.

#cdnpoli #uspoli #coronavirus #CoronaVirusUpdates #balcony The human spirit is indomitable, thus COVID-19 will be defeated with a minimum of casualties. As evidence of this, I offer a sampling of balcony scenes from around the world: . pic.twitter.com/5qpTPpnBhR

"Tiszteletünket fejezzük ki ma este a tapssal, és köszönetet akarunk vele mondani a Hollandiában dolgozó minden egészségügyi dolgozónak, aki megvéd minket ettől a szörnyű koronavírustól" - mondta el Vilmos Sándor holland király kedden este Hágában, aki palotájában hallgatta meg a rituálét.

Franciaországban a WhatsAppon keresztül szervezték meg a közös éneklést, kedden pontban este 8-kor nyíltak az ablakok, és ez történt szerdán is. A francia kormányfő, Édouard Phillippe a válság óráiban a "humanizmus legszebb megnyilatkozásának" nevezte a közös köszönetnyilvánítást.

Brüsszelben és más városokban a kórus nemcsak az egészségügyben dolgozókat, hanem minden alapvető szolgáltatásban dolgozót - köztük a tűzoltókat, bolti eladókat és szemeteseket - is köszöntötte.

Spanyolországban Monica Naranjo népszerű feldolgozásában énekelték az emberek a diszkókorszak I Will Survive című nagy slágerét. Egy kórház dolgozói válaszul feltettek egy videót a közösségi médiára, amelyen maszkban és beöltözve a kórház folyosóján állva egymás után mutatnak fel üzeneteket, köztük azt, hogy "Ebben mind együtt vagyunk", és hosszan tapsolnak az otthonukból rájuk gondoló embereknek.

The Italian people, very nice and love to have fun, thank you for let us know your kindness. I liked your way of breaking the isolation, and do not forget the star in this crisis, **the #balcony #Italy**#ItalyCoronavirus pic.twitter.com/rWVOhqtvvP