Kolumbiában is jön a kijárási tilalom a koronavírus miatt

Kedden éjféltől Kolumbia is korlátozásokat vezet be 19 napra, a legtöbb embernek otthon kell majd maradnia, jelentette be Ivan Duque elnök. A CNN szerint sok kolumbiai csak akkor hagyhatja majd el otthonát, ha egészségügyi ellátást vesz igénybe, boltba, gyógyszertárba, bankba vagy a postára megy.

Kolumbiában 158 esetben igazolták a fertőzést. Duque azt is bejelentette, hogy őt is letesztelték, és negatív lett a mintája. Az alelnök korábban elmondta, hogy az ország 50 ezer tesztet kapott Dél-Koreától.

Duque szerint az emberek mozgását is korlátozó lépésekre szükség van a koronavírus terjedése elleni küzdelemben. „A következő hetekben lehetőségünk van arra, hogy együtt csökkentsük a vírus terjedésének sebességét” – mondta. Egy kormányszóvivő azt mondta, hogy a lépés részleteit hétfőn ismertetik.

A Reuters szerint az egészségügyi dolgozók, a biztonsági erők és a gyógyszertárak, valamint élelmiszerboltok eladóinak mozgása nem lesz korlátozva.

Kolumbia már korábban bejelentette, hogy hétfőtől nem engedi be a külföldről érkező repülőjáratokat, és a 70 évnél idősebbeket arra kötelezte, hogy május végéig maradjanak otthon. Bezárták az iskolákat és a bárokat, emellett pedig a tengeri és a szárazföldi határokat is.

