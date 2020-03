Botswana elnöke előbb megtiltotta a külföldre utazást, majd elment a namíbiai elnök beiktatására

Afrikában szombatra meghaladta a koronavírussal fertőzöttek száma az ezret, miközben két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán, írja az MTI.

Afrika 54 országából már 40-ből jelentettek be fertőzést, és az AFP francia hírügynökség adatai szerint összesen 26-an haltak meg a koronavírusban a kontinensen.

A katasztrófahelyzet miatt több országban is lezárták a határokat, utoljára Elefántcsontparton. Köztük van Angola is, az ország elnöke, Joao Lourenco mégis ott volt Hage Geingob namíbiai elnök beiktatásán, mint ahogy Mokgweetsi Masisi, a szomszédos Botswana államfője is megjelent a ceremónián, pedig a héten betiltotta országában az állami alkalmazottak külföldi utazásait.

Szombatra Angola is bejelentette az első megbetegedéseket, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Mauritius pedig az első halálesetről számolt be.

A legtöbb haláleset Burkina Fasóban volt szombaton, 64-en haltak meg a nyugat-afrikai országban.

Több miniszternek, így a külügyek irányítójának is pozitív lett a tesztje, Roch Marc Christian Kabore elnök pedig bejelentette, hogy katonai és teherszállítmányok kivételével két hétre lezárják az ország két nemzetközi repülőterét.

Az iszlamista szélsőségesek támadásai miatt Burkina Fasóban egyre nő a humanitárius válság, mintegy 130 egészségügyi intézményt zártak be, ami több mint 1,5 millió embert érint a kormány és a segélyszervezetek szerint. Az AP amerikai hírügynökség információi szerint a mentők nincsenek kiképezve egy légzőszervi betegségekkel járó járvány kezelésére, és nincs elegendő megfelelő védőfelszerelés sem.

