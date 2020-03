A járvány ellenére tovább építik Trump falát

Az USA nem áll le a mexikói határra tervezett fal építésével a koronavírus-járvány ellenére sem, írja a Guardian. A vám és határvédelem (CBP) a héten jelentette be, hogy 150 mérföldnyi, azaz olyan 240 kilométernyi falszakaszt építenek meg, Arizonában, Új-Mexikóban és Kaliforniában azon a 15 texasi helyszínen felül, ahol már most is folyik az építkezés.

Az építkezés folytatását azt követően jelentették be, hogy Donald Trump elnök szükségállapotot hirdetett ki az országban a koronavírus miatt. A fal építéséhez az egész országból érkeznek szakmunkások és mérnökök, akik sokszor a fél országon át ingáznak, és közös szállásokon pihennek meg a műszakok között. Vannak akik szerint föl kéne függeszteni az építkezést a járvány idejére, ugyanis a vele járó személymozgások kockázatosak, további fertőzésekhez vezethetnek.

Az Egyesült Államok és Mexikó közötti határt egyébként pénteken lezárták, csak azok kelhetnek át, akiknek feltétlenül szükséges.