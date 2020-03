Csehországban valószínűleg meghosszabbítják a vesztegzárat áprilisig

Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi a koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este. Ezt az MTI írta, a közszolgálati hírtévé, a ČT24 híradójára hivatkozva.

Az országban 15 584 embert teszteltek, ebből 1120 fertőzöttet sikerült azonosítani vasárnap estig. Közülük egy személy meghalt, hatan pedig meggyógyultak. Andrej Babiš miniszterelnök szerint valószínű, hogy a kedden lejáró országos vesztegzárat április elsejéig meghosszabbítják.

Törökországban vasárnap kilencről harmincra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a hírügynökség szerint. Ott eddig eddig 20 345 koronavírus-tesztet végeztek el.

Görögország vasárnap kijárási tilalmat rendelt el, ez hétfőn, március 23-án, reggel hat órakor lép életbe. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök televízióban közvetített sajtótájékoztatóján elmondta: az emberek - amennyiben nem otthonról dolgoznak - csak munkába járás miatt mehetnek ki otthonról. Illetve, ha gyógyszert- vagy élelmiszert vásárolnak, esetleg ha orvoshoz kell menniük. A kijárási tilalom megsértői 150 euró (52 ezer forint) büntetésre számíthatnak.

Micotákisz az intézkedéseket a súlyos olaszországi helyzettel indokolta.

Az a kötelességem, hogy megakadályozzam, hogy ez itt bekövetkezzék.

- mondta görög minszterelnök. Görögországban vasárnap 94-el, 624-re emelkedett a fertőzöttek száma és kettővel tizenötre a halottak száma.

Málta vasárnap elrendelte a boltok bezárását, az élelmiszert árusító üzletek kivételével - közölte a The Times of Malta. 17-tel 90-re nőtt az utóbbi 24 órában a fertőzöttek száma. A szigetországból egyelőre nem tudni halálesetről.

Szíriában is megjelent a koronavírus - jelentette be Nizar Jazidzsi szíriai egészségügyi miniszter, akit a SANA állami hírügynökség idézett. A tárcavezető szerint a fertőzött külföldről érkezett, s minden szükséges intézkedést megtettek elkülönítésére. A miniszter nem közölt további részleteket. A Reuters megjegyezte, hogy már korábban is voltak nem hivatalos jelentések fertőzöttekről. A 2011 óta polgárháború dúlta országnak egyebek mellett az egészségügyi ellátó rendszere is romokban hever.