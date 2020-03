Meredeken nő a halottak száma Spanyolországban, meghosszabbíthatják a szükségállapotot

Újabb két héttel hosszabbíthatják meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapotot Spanyolországban, mert továbbra is meredeken nő a halálozások száma. Az országban az elmúlt 24 órában több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak, a betegség halálos áldozatainak száma pedig 394-gyel nőtt – írja az MTI.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök spanyol sajtóértesülések alapján vasárnap reggel egészségügyi és rendfenntartó tisztviselőkkel tárgyalt, és még vasárnap bejelentést tesz majd az ügyben. A kormányfő a szombat este arról beszélt, hogy nehéz napok állnak előttük, amikre mentális fel kell készülniük, a következő hétvégére pedig meg kell acélozniuk magukat, mert a fenyegetés mindenhonnan leselkedik rájuk.

Az országban március 13-án hirdettek szükségállapotot a következő 15 napra, az esetek száma azonban az intézkedések ellenére is folyamatosan nő. A spanyoloknál jelenleg országszerte húzzák fel a vészkórházakat, az utcák pedig jóformán kihaltak, de szombaton így is drasztikusan nőtt az esetek száma, az elmúlt 24 órában pedig

több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak, ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28500-at,

a betegség halálos áldozatainak száma 394-gyel nőtt egy nap alatt, így összesen már 1720-an veszítették életüket,

a gyógyultak száma pedig 2575-re nőtt.

A CNN cikke szerint Sánchez szombaton elmondta, hogy Spanyolország a világ egyik leginkább érintett országa, de a járvány java még így is hátra van. A kormányfő azt is bejelentette, hogy maszkokat, lélegeztetőgépeket és teszteket fognak gyártani az országban. A kormány 640 ezer megbízható gyorstesztet szerzett be, az elkövetkező napokban pedig további teszteket vesznek majd, és 1,3 millió maszkot osztanak szét a betegek és az egészségügyi dolgozók között.