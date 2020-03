Nepál bezárt, nem tudják az ott lévő magyarok, hogyan jutnak haza

Káoszról és bizonytalanságról számoltak be azok a magyarok, akiket a napokban menekített ki a kormány Marokkóból.

A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik eszköze, hogy lezárják az országhatárokat és nemzetközi repülőtereket. Emiatt magyarok is csapdába estek több országban. A külügyminisztérium információi szerint Indiában, Nepálban, Srí Lankában, Bangladesben és a , Maldív-szigeteken körülbelül 150 magyar állampolgárról tartózkodik még. Az Indexnek egy Nepálban ragadt magyar nyilatkozott, aki elég kilátástalannak érzi a helyzetét. Azt remélik, értük is küldenek egy gépet.

Németh István napok óta járja kálváriáját. Németh Indiában volt egy hosszabb úton, azt kiegészítve tervezett egy tíznapos utazást a szomszédos Nepálban. Ezután próbált meg visszajutni Indiába, Delhiből repült volna Magyarországra március 25-én. Németh Indiába már be sem léphetett március 16-án, lezárták a határokat, így kénytelen volt visszamenni Katmanduba, Nepál fővárosába. Közben kiderült, hogy indiai repülőjegyét törölték is. Másnapra az Oman Air egyik gépére tudott jegyet szerezni, Katmanduból indulva dubaji átszállással jött volna Budapestre egy Wizzair járattal. Ez csak terv maradt, mert ezt a két jegyét is törölték. Még mindig úgy nézett ki, hogy elhagyhatja Nepált, mert a Royal Nepal légitársaság egyik gépére sikerült jegyet foglalni.

„Éjjel fél tizenkettőkor már a szalagon volt a csomagom, amikor törölték a járatot. Sok mindenre hivatkoztak, például a számítógépes rendszer összeomlására, de a lényeg, hogy mindenkit kizavartak a repülőtérről, nem voltak túl együttérzőek. Sokan már minden készpénzüket elköltötték a hazaút előtt, a reptéren pedig nem volt ATM. Eddig meg sem mertem nézni a bankszámlámat, hogy mennyibe került nekem az aranyárban mért jegyek foglalása. Én például a repülőtérről gyalog mentem vissza a városba" – mondta Németh.

Később kiderült, hogy a repülőteret március 30-ig lezárták, és ezzel szinte lehetetlenné vált a kijutás kereskedelmi járatokkal.

A férfi a külügyminisztériummal is próbálta felvenni a kapcsolatot, azt mondta, több tucatszor telefonált, de nem vették fel, végül egy Viber-üzenetére reagáltak. Először az indiai, újdelhi konzulátusról keresték meg, de úgy érezte, hogy az ottaniak nem igazán ismerik a nepáli helyzetet, bár jószándékúak voltak, nem tudtak neki érdemben segíteni. Végül Magyarország tiszteletbeli konzulja, egy nepáli férfi kezdett intézkedni az ügyében, őt elég profinak érzi. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 12 magyarral vették fel a kapcsolatot, de azt írták, többségük nem kérte a segítségüket a hazajutáshoz. Németh úgy tudja, hogy összesen 13-an vannak, tízen Katmanduban és hárman Pokharában.

Németh elmondta, több ezer európai uniós állampolgár ragadhatott Nepálban, mindannyian arra várnak, hogy kijuttassák őket az országból. Ő elég tehetetlennek érzi magát, mert konkrét tájékoztatást még nem kapott arról a külügyminisztériumból., hogyan juthatna haza. „Ahogy Marokkóban, itt is egy evakuáló gép lenne az egyetlen megoldás" – állítja Németh, aki idős és segítséget igénylő édesanyja miatt is szeretne minél hamarabb hazajutni. A férfi szerint, ha húsz repülőgépet küldenek az sem elég ennyi embernek.

A külügyminisztériumnál mi is érdeklődtünk, hogy tervezik-e repülőgép küldését Nepálba, vagy van-e esély arra, hogy egy másik ország által kiküldött géppel térhetnek haza a magyarok, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ. „A konzulátusokon dolgozó kollégáink folyamatos kapcsolatban állnak a segítséget kérő magyarokkal, és minden segítségért folyamodót naprakész információval és tanácsokkal látnak el, valamint megkönnyítik hazajutásukat. Minden külföldön rekedt magyarnak minden lehetséges módon segítünk a hazajutásban" – írta a minisztérium.

A Nepálban tartózkodó külföldiek helyzete napról-napra bizonytalanabb és kilátástalanabb, Némethnek szombaton lejárt a vízuma, vasárnap ment meghosszabbíttatni azt, de pont szombat este kilenctől április 3-áig bezárták a vízumokkal foglalkozó hivatalt, de a többi személyes ügyfélszolgálati irodát is.

A Worldometers adatai szerint Nepálban eddig egyetlen koronavírusost diagnosztizáltak, de már az is felgyógyult. Azért gyanítható, hogy vannak még betegek az országban. Németh elmondta, Nepálban most kezdik meghozni azokat az intézkedéseket, amelyeket Európában már megléptek. Bezárták az edzőtermeket, mozikat, betiltották a 25 fősnél nagyobb rendezvényeket, lezárták a látogatók elől a kolostorokat és mecseteket.

