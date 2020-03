Egyetlen nap alatt 14 ezerrel több koronavírusos Amerikában

A legfrissebb adatok szerint az USA-ban már csaknem négyszázan veszítették életüket a koronavírus-járványban. Vasárnap 13 957 új fertőzöttet regisztráltak, az előző nap végén még csak nagyjából 24 ezren voltak betegek, vagyis a koronavírusosok száma egy nap alatt csaknem 60%-kal emelkedett 38 164-re.

Az egyik legsúlyosabban érintett állam New York, ahol ma már 22 717 megbetegedésről tudnak, vagyis a 38 ezer amerikai fertőzött csaknem kétharmada ott él. Ezzel New York állam a fertőzött országok listáján a hetedik helyen állna, ha lenne értelme egy ilyen összehasonlításnak (a hatodik helyen álló Irán 21 638 eset van a cikk megjelenésekor). Az USA-n belül értelmezve New York messze a legveszélyeztetettebb állam, Washingtonban, Kaliforniában és New Jersey-ben van még 1000-nél több fertőzött.

Éppen ezért érthető az állam kormányzójának, kiakadása, miszerint a kormány magukra hagyta őket. Andrew Cuomo szerint az állam egyelőre egy fillért nem kapott a megszavazott központi segélycsomagból pedig meglehetősen nagy szükségük lenne rá. "Jelenleg 53 000 kórházi ággyal számolhatunk, de a prognózis szerint hamarosan 110 000-re lesz szükség. A törvény megfogalmazásába csúszott egy hiba, emiatt nem kaptunk egy fillért sem, de hiába jeleztük, nincs megoldás."

Cuomo arra is felhívta a figyelmet, hogy az államok egymással versenyeznek az egészségügyi felszerelésekért, és ez elég rossz gyakorlat.

Központi elosztórendszert kellene kidolgozni, de villámgyorsan, mert így egyik állam a másikkal versenyez, aminek nagyon rossz vége lesz. Az nem járható út, hogy New Yorkl állam kormányzójaként Florida vagy Kalifornia kormányzójára kell rálicitelnem a gyártóknál, hogy megkaphassuk a megfelelő felszerelést. Az árakat máris elkezdték felhajtani, pedig még nagyon az elején tartunk a dolognak.

Egy példát is hozott: egy 85 centbe (279 forint) kerülő maszk beszerzési ára 7 dollárra (2300 forintra) ugrott. A rendelkezésre álló tesztek száma is gondot okoz, különösen úgy, hogy New York, a WHO előírásait valóba betartva többet tesztel, mint a többi állam bármelyike - most tartanak 61 000-nél. Ennek a rigorózus tesztelésnek köszönhető, hogy egy nap alatt 4380 új esetet regisztráltak.

És ami a helyzetet még tovább ronthatja: New York állam büntetés végrehajtási felügyelete szerint legalább 19 rab és 12 fegyőr fertőződött meg a vírussal. Az NBC News, ezzel szemben, csak a Rikers-szigeti börtönből (ahol Harvey Weinstein két hete megkezdte 23 éves börtönbüntetésének letöltését) 21 pozitív esetről tud. Nem kell taglalni, mit jelenthet a vírus megjelenése egy olyan zárt közösségben, mint egy börtön.

Közben Dermot Shea, New York City rendőrfőnöke bejelentette, hogy eddig ötven rendőrnél mutatták ki a vírust, egy közülük kórházba is került. Az USA-ban legnagyobb állománnyal (kb 44 000 fő) rendelkező rendőrség manhattani 1. körzete a legfertőzöttebb 31 esettel, amit házin belül már nem is tudtak kezelni, és az általában film- és sorozatforgatásokra kirendelt rendőrökkel töltötték fel a kieső helyeket.

Shea szerint igyekeznek a beosztásokat rövidebbre venni, minden rendőrőrsön megszigorították a járványügyi előírásokat, és az orvosok döntik el, melyik kollégának kell otthon maradnia. "Van egy külön szám erre a célra, ott a rendőrkolléga bejelentkezik, ha betegnek érzi magát, az orvosok meghallgatják, majd eldöntik, hogy kell-e további vizsgálat, vagy azonnali karantént kell elrendelni - azokra is, akikkel az illető kapcsolatba lépett. "

A rendőrök szakszervezete szerint azért van ötven pozitív eset, mert a rendőrök nem kapnak megfelelő védőfelszerelést, azaz kesztyűt és szájmaszkokat, és az ígéretek ellenére sem biztosított mindenütt a kézfertőtlenítő folyadék. A FOX Newsnak névtelenül nyilatkozó rendőrök a családjukat féltik, amire Shea azzal válaszolt, hogy érthető a rendőrök felfokozott idegállapota. "Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát. New York City polgárainak talán még soha nem volt olyan nagy szükségük ránk, mint most."

A város lakói viszont mintha nem vennék túl komolyan a helyzetet, legalábbis erre utal Cuomo egyik ma reggeli dörgedelme, amiben a helyieket arrogánsnak és önpusztítónak nevezte. "Hétvégén több helyen is nagyszabású szabadtéri rendezvényeket rendeztek, ezrek voltak egymás közvetlen közelében. Ez elképesztően nagy hiba, érzéketlen, arrogáns magatartás. Ezek az emberek nem tartják tekintetben a többieket, és ebből nekem elegem van. Nem viccelek, valamit sürgősen tenni kell."

A kormányzó már pénteken elrendelte, hogy a nem létfontosságú munkát végzők maradjanak otthon, a fentiek alapján viszont további intézkedések várhatók, például olyanok, mint Tennessee államban, pontosabban Nashville-ben, ahol a polgármester a Twitteren magyarázta el a lakosságnak, miért döntött úgy, hogy az élelmiszerüzleteken és patikákon kívül minden kereskedelmi egységet bezáratott és betiltott minden tömegrendezvényt (értsd: 10+ fő = tömeg). A határozat 14 napra szól, ami alatt az éttermek végezhetnek házhoz szállítást, de a lakosságtól kéri, hogy maradjanak otthon.

Floridában sem folytatódik a tengerparti bulizás: Dan Gelber, Miami Beach polgármestere számos intézkedést vezetett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és látva, hogy mennyire nem foglalkoztak a lakosok a figyelmeztetésekkel és hogy buliztak a parton tömegesen. Mostantól ez nem megy, a partok, mólók, bulihajók, kocsmák, stb. lezárva, a rendezvények betiltva.

(Borítókép: Maszkot viselő férfi ül a New York-i Times Square-en 2020. március 12-én. Fotó: Gary Hershorn / Corbis / Getty Images)

