Ötven fertőzött New York-i rendőrt találtak

Dermot Shea, New York City rendőrfőnöke szerint eddig ötven rendőrnél mutatták ki a vírust, egy közülük kórházba is került. Az USA-ban legnagyobb állománnyal (kb 44 000 fő) rendelkező rendőrség manhattani 1. körzete a legfertőzöttebb 31 esettel, amit házin belül már nem is tudtak kezelni, és az általában film- és sorozatforgatásokra kirendelt rendőrökkel töltötték fel az állományt.

A városban már 10 000 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván.

Shea szerint igyekeznek a beosztásokat rövidebbre venni, minden rendőrőrsön megszigorították a járványügyi előírásokat, és az orvosok döntik el, melyik kollégának kell otthon maradnia. "Van egy külön szám erre a célra, ott a rendőrkolléga bejelentkezik, ha betegnek érzi magát, az orvosok meghallgatják, majd eldöntik, hogy kell-e további vizsgálat, vagy azonnali karantént kell elrendelni - azokra is, akikkel az illető kapcsolatba lépett. "

A rendőrök szakszervezete szerint azért van ötven pozitív eset, mert a rendőrök nem kapnak megfelelő védőfelszerelést, azaz kesztyűt és szájmaszkokat, és az ígéretek ellenére sem biztosított mindenütt a kézfertőtlenítő folyadék. A FOX Newsnak névtelenül nyilatkozó rendőrök a családjukat féltik, amire Shea azzal válaszolt, hogy érthető a rendőrök felfokozott idegállapota. "Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát. New York City polgárainak talán még soha nem volt olyan nagy szükségük ránk, mint most. "

A koronavírus-járvány kitörése óta a New Yorkban elkövetett bűncselekmények száma észrevehetően csökkent, ezek szerint a "Maradj otthon!" egy sikeres szlogen volt az USA-ban is.

