Johnson keményebb fellépést helyezett kilátásba

Boris Johnson brit miniszterelnök szigorúbb fellépést helyezett kilátásba vasárnap, amennyiben az emberek nem tartják be a szociális távolságtartásra vonatkozó állami kéréseket, írja a Guardian. Johnson ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy terveznek-e nagyobb szigort, hiszen az emberek nem feltétlenül tartják be az említett elvárásokat.

Az emberek mentális és fizikai jólétéhez is nagyon fontos, hogy ki tudjanak menni és mozogjanak. Ezért abszolút fontosak a parkok és a nyílt terek.

-mondta Johnson. De hozzátette, hogy ha az emberek a parkokban és a zöld területeken nem felelősségteljesen edzik a testüket, akkor további lépéseket tesz a kormány. Sadiq Khan londoni polgármester azt is bejelentette, hogy a rendőrséget is bevethetik, ha az emberek nem hajlandóak betartani Londonban az távolságtartást.

Az ország emellett lélegeztetőgépek beszerzésén fáradozik, mert Johnson szerint "sokkal, sokkal több" ilyen eszközre lesz szükségük, mint ahány most rendelkezésükre áll. A legsúlyosabb eseteknek fenntartott kórházi ágyak 12 százalékát foglalják el jelenleg a koronavírusosok az országban, de ez várhatóan drasztikusan meg fog változni a járvány során.

Az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) pedig arra szólította fel a legveszélyeztetettebb csoportba tartozókat, hogy három hónapig egyáltalán ne mozduljanak ki a lakásukból és kerüljék a találkozást az emberekkel. A legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak például a súlyos asztmások, különböző rákbetegségek miatt kezelt emberek, a cisztás fibrózissal küzdők vagy épp a komoly szívbetegséggel élő terhes nők is.

Skóciában jó néhány kocsma nyitva maradt a hatósági tiltás ellenére is, őket rendőrök záratták be Malcolm Graham helyettes rendőrfőnök elmondása alapján. Glasgow, Greenock és Kilmarnock kocsmái lettek említve. Graham elmondta, hogy tudják, hogy néhány kocsma addig akar nyitva maradni, amíg erővel be nem zárják őket, de ezt rendkívül felelőtlen magatartásnak mondta, ami életeket sodor veszélybe.