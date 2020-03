Amerikai szélsőjobboldali szervezetek zsidók és rendőrök megfertőzésére készülnek

Minden idők legnagyobb amerikai antiszemita támadását egy kiadós sorosozás váltotta ki. Amerikában náci propaganda, amire mi már csak legyintünk, de a határok ott is elcsúsztak. A szélsőjobboldali merényletsorozat felforgathatja a félidős választásokat is.

Amerikai szélsőjobboldali csoportok biológiai fegyverként akarják felhasználni a koronavírust; arra szólították fel tagjaikat, hogy fertőzzenek meg minél több zsidót és rendőrt

– derült ki az FBI New York-i rendőröknek kiküldött figyelmeztetéséből, melyet hétfőn az ABC News publikált. A Szövetségi Nyomozóiroda szerint a szélsőséges csoportok azt eszelték ki, hogy szórófejes flakonokba tesznek fertőzöttektől kinyert testfolyadékot, és azzal fújják majd le az utcán szolgálatot teljesítő rendőröket, illetve a zsidókat, „bárhol is gyűljenek össze: piacon, hivatalokban, üzletekben vagy imaházakban”.

A neonáci, fehér fajvédő és egyéb szélsőjobboldali fórumokon természetesen a koronavírusért (is) a zsidókat okolják, bár arról megoszlanak a vélemények, hogy az összeesküvés-elméletek állandó főszereplői magáért a járványért vagy a „felesleges” válságintézkedésekért is hibáztathatók. Egyébként a zsidókat már az Európa lakosságát megtizedelő 1347-es pestisjárvány alatt is megtalálták azzal, hogy ők mérgezték meg a kutakat. Az akkori vádak Barcelonától Frankfurtig iszonyatos pogromokba torkolltak.

Az Egyesült Államokban brutális mértékben terjed a járvány; az egyik legsúlyosabban érintett állam pedig pont a szélsőjobboldal által célba vett New York, ahol már csaknem 16 ezer megbetegedésről tudnak, vagyis a 32 ezer amerikai fertőzött fele ott él. New York államban egyébként nagyjából 2 millió zsidó lakik (New York városában 1,1 millióra becsülik számukat), amivel a régió az Izraelen kívüli legnagyobb zsidó közösséggel büszkélkedhet.

Michael Masters, a zsidó közösségek és zsinagógák biztonságáért felelős Secure Communities Network ernyőszervezet elnöke azt nyilatkozta az ABC Newsnak, hogy

miközben a világ egy halálos járvánnyal viaskodik, ez az eset komor figyelmeztetés arra, hogy a rendőröknek és a zsidóknak azokkal a szervezetekkel is meg kell küzdeniük, amelyek üldözésükre és meggyilkolásukra törekszenek.

Masters arra is rámutatott, hogy a járvány, illetve az azzal együtt jelentkező súlyos gazdasági válság a civil társadalom és a rendvédelmi szervek meggyengülését eredményezhetik, és ebben a szituációban – az Egyesült Államok eleve tele van állig felfegyverzett milíciákkal, melyek sokkal konszolidáltabb időkben is számos erőszakos incidenst robbantottak ki – sokkal több és súlyosabb gyűlölet-bűncselekményre lehet számítani.