Ha nem érkezik segítség, a New York-i kórházak már csak ezt a hetet bírják ki

Bill de Balsio, New York polgármestere hétfőn kijelentette: a rendelkezésre álló felszereléssel, további segítség nélkül a New York-i kórházak már csak ezt a hetet bírják ki, azután már "lesznek olyan emberek, akiket nem lehet megmenteni, pedig megfelelő felszereléssel őket is meg lehetne menteni".