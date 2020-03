Teherán a szankciók eltörlését követeli Washingtontól

Irán

Irán az atomprogramja miatt kirótt szankciók eltörlését követelte hétfőn Washingtontól a koronavírus elleni harchoz felajánlott amerikai segítségre reagálva, miközben Dél-Koreától vár segítséget a súlyos járvány megfékezéséhez.

"Ha Washington valóban segíteni akar Iránnak az új típusú koronavírus elleni harcban, el kell törölnie az ellene hozott szankciókat" - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök hétfőn. Leszögezte: Teheránnak nincs szándékában elfogadni az Egyesült Államok által ajánlott humanitárius segélyt.

Az amerikai vezetők hazudnak ... Ha segíteni akarnának, csupán a szankciókat kéne eltörölniük... Akkor vissza tudnánk szorítani a járványt

- mondta Róháni az iráni állami televízóban hétfőn elhangzott beszédében. Vasárnap Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője azt mondta, elképzelhető, hogy az amerikaiak által felajánlott gyógyszer csupán tovább terjeszti a vírust.

Iránban a hatóságok 23 049 fertőzöttről tájékoztattak hétfőn, az új típusú koronavírusba eddig már 1812-en haltak bele.

Dél-Korea

Hétfőn a dél-koreai külügyminisztériumban közölték, vizsgálják az Iránnak nyújtandó humanitárius segítség lehetőségét. Róháni a minap több mint hárommillió tesztet kért az ázsiai országtól Mun Dzse In dél-koreai elnökhöz címzett levelében. A minisztériumban bejelentették azt is, hogy Dél-Korea két repülőgépet szeretne küldeni az Olaszországban rekedt dél-koreai állampolgáraiért.

Hongkong

Hongkong szerdától 14 napra beszünteti a külföldi turisták és az átszálló utasok fogadását - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán megjelent tudósítás szerint. A döntés értelmében szerda reggeltől kezdve a városba érkező, nem hongkongi lakosoknak nem engedélyezik majd a belépést, míg a Kína szárazföldi részéről, Makaóból vagy Tajvanról származó utasok csak akkor léphetnek be Hongkongba, ha az elmúlt időszakban nem utaztak máshová, de ebben az esetben is karanténba kell vonulniuk.

Hongkongban az elmúlt napokban jelentősen megugrott az új megbetegedések napi száma a külföldről beutazó fertőzöttek miatt. A város vezetése emellett szerdától kezdve ideiglenesen betiltja az alkohol forgalmazását a Hongkongban működő több mint 8 ezer bárban, étteremben és szórakozóhelyen, hogy ezzel is elősegítse az óvintézkedések szigorú betartását.

Indonézia

Indonéziában hétfőtől szigorítják a járvány elleni harc jegyében hozott rendelkezéseket. A két hétig tartó vészhelyzet értelmében bezárnak egyebek között a mozik, és korlátozzák a gyülekezést is. A több mint 260 milliós országban 514 regisztrált fertőzött van, a járvány eddig 48 halálos áldozatot követelt.

Afganisztán

Az afgán egészségügyi minisztérium hat új fertőzöttet jelentett, ezzel az országot februárban elérő járványnak már 40 fertőzöttje van. Korábban az egészségügyi miniszter az Iránnal szomszédos Herát tartomány teljes lezárását kérte a kabuli kormánytól, mert a járvány egyik epicentrumának számító Iránból továbbra is rengeteg afgán vendégmunkás tér oda vissza. Az országban egy hónapra bezártak az éttermek, közfürdők és az oktatási intézmények is.

India

Indiában hétfőn leállították az összes személyvonatot, miután a közegészségügyi hatóságok úgy ítélték meg, hogy a Narendra Modi indiai miniszterelnök által vasárnapra meghirdetett, egynapos kijárási tilalmat elsősorban a vonatok utasai és a pályaudvarokon várakozók hagyták figyelmen kívül.

Vietnám

Vietnámban 118-ra emelkedett a fertőzöttek száma. Az országban 52 000 ember van karanténban.

Izrael

Izraelben hétfőn reggel közölték, hogy 1238 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 24-en súlyos állapotban vannak. A Háárec című napilap értesülése szerint a következő napokban derül ki, hogy az eddigi rendszabályok elégségesek-e a súlyos állapotban lévő betegek számának olyan alacsony szinten tartásához, hogy a kórházak képesek legyenek megbirkózni ellátásukkal. Ha ezen a héten számuk jelentősen megnő, akkor újabb megszorító intézkedéseket léptetnek hatályba.

Fülöp-szigetek

Nyolcvankettővel emelkedett a fertőzöttek száma a Fülöp-szigeteken, az országban ezzel már 462 beteget tartanak számon és 33 halálos áldozatot. Francisco Duque Fülöp-szigeteki egészségügyi miniszter azt mondta, a fertőzöttek száma a tesztelések gyorsításával vélhetően emelkedni fog.

