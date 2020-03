Magyar fertőzöttet regisztráltak Máltán

17 új, koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak Máltán 24 óra alatt, írta a Times of Malta vasárnap Chris Fearne egészségügyi miniszter tájékoztatása alapján, így már 90 koronavírussal fertőzött személyről tudnak. A máltai sajtó részletes információkkal rendelkezik az új fertőzöttekről, így tudják azt is, hogy akad közöttük számos máltai lakos, de van svéd, finn, indiai és szomáliai személy is – továbbá egy magyar fiú, aki a feltételezések szerint az édesapjától kaphatta el a vírust.

A máltai kormány több mint egy hete rendelte el, hogy kéthetes karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki Máltára érkezik. A Máltai Idegenforgalmi Hivatal tájékoztatása szerint a fenti határozat visszavonásig érvényes. Azok, akik ezt a rendelkezést megszegik, 1000 eurós bírságra számíthatnak.

Azoknak a turistáknak is karanténba kell vonulniuk, akik 14 napnál rövidebb tartózkodásra érkeznek Máltára. Ők ugyanakkor szabadon visszatérhetnek a kiinduló állomásra a hazaútra szóló jegyükkel, az eredeti menetrendjüknek megfelelően, feltéve, hogy Máltán a karanténban nem mutatnak semmilyen COVID-19 tünetet.