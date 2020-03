A mobilok helyadataival akarják megfékezni a vírust Oroszországban

Az orosz hatóságok a fertőzöttek mobiljainak geolokációs adatainak nyomkövetésével akarják azonosítani azokat, akiknek potenciális átadhatták a koronavírust. A januárban kinevezett Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök öt napot adott az illetékes szerveknek, hogy kifejlesszék ehhez a technikai rendszert.

A mobilalapú rendszerben elvileg mindenki értesítést kap arról, ha a nyilvántartás szerint kapcsolatba lépet egy fertőzöttel, hogy izolálhassa magát. A kontaktusról a járvány ellen küzdő hatóságok is értesülnek egyúttal – írja a Reuters.

Több más ország kormánya is próbálkozik digitális nyomkövetéssel, hogy minél pontosabban belőjék, merre jártak a fertőzöttek és kikkel érintkezhettek, illetve hogy az érintettek mozgásának figyelésével betartassák a karantént. Mint azonban erről részletesebben is írtunk, ezek a módszerek komoly adatvédelmi és személyiségi jogi aggályokat is felvetnek, a kritikusok szerint a járvány elcsendesedése után az állampolgárok totális megfigyelését lehetővé eszközök maradhatnak a kormányok kezében.

Oroszországban a népességszámhoz képest arányaiban idáig más európai országokhoz képest elég kevés a fertőzött: hivatalosan 438 megbetegedést és egy halálesetet tartanak számon, a fertőzöttek több mint fele moszkvai – igaz, az orosz adatok hitelességével kapcsolatban többen kétségüknek adtak hangot korábban.

Külföldi állampolgárokat a járvány miatt már nem engednek be az országba, a 65 év felettieket pedig arra kérik a hatóságok, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat, akkor, ha feltétlenül boltba vagy gyógyszertárba kell menniük. A tesztelési protokollon is változtattak: idáig egy szibériai laborba kellett küldeni a gyanús mintákat egy második ellenőrzésre, mostantól azonban a rendszer egyszerűsödik.